Brand in Gaststätte in Fellbach – ein Verletzter

40 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz.

In einer Gaststätte in Fellbach bricht am frühen Montagmorgen ein Feuer aus. Ein Mensch wird leicht verletzt.











Bei einem Brand in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Ersten Informationen der Polizei zufolge brach das Feuer am frühen Morgen in einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße aus.