1 In Waiblingen kam es wegen eines Brandes in einer Tiefgarage zu einem großen Feuerwehreinsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Brand in der Tiefgarage der Fronackerstraße in Waiblingen löste am Donnerstagnachmittag einen umfangreichen Feuerwehreinsatz aus.











Am Donnerstagnachmittag kam es in der Fronackerstraße in Waiblingen zu einem folgenschweren Brand. Ein bisher unbekannter Täter hatte ein Kleinkraftrad in einer Tiefgarage in Brand gesteckt, was zu einem umfangreichen Einsatz der Feuerwehr führte.