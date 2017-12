Rems-Murr-Kreis Auto gerät ins Schleudern und kippt in Graben

Von red 30. Dezember 2017 - 14:56 Uhr

Auf der schneebedeckten Fahrbahn ist eine Frau bei Berglen mit ihrem Dacia zu schnell unterwegs gewesen. Das Auto geriet ins Schleudern und landete in einem Graben.





Berglen - Eine 42-jährige Dacia-Fahrerin ist am Freitag gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 1872 von Kottweil in Richtung Birkenweißbuch (Rems-Murr-Kreis) auf schneebedeckter Fahrbahn und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Der Wagen rutschte in einen Graben und kippte um, so dass die Fahrerin von der Feuerwehr gerettet werden musste. Die 42-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.