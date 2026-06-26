Rems-Murr-Kreis: Aus für Minijobs? „Wenn es blöd läuft, sind die Leute dann lieber ganz weg“

Die geplante Streichung geringfügiger Beschäftigungen sorgt in Gastronomie und Handel für große Sorgen. Catering-Firmen wie Rauschenberger aus Fellbach betonen die nötige Flexibilität.
Wenn es um Messe-Catering und Firmenevents geht, wird bei Rauschenberger geklotzt statt gekleckert. Ein Gala-Dinner zum Gründungsjubiläum? Kein Problem, wenn der Auftraggeber tief genug in die Tasche greift. Ein opulentes Buffet für die Aktionärsversammlung? Gerne doch, wenn das Verpflegungsgeld passt. Eine rauschende Fete für Premium-Kunden und wichtige Geschäftspartner? Kennen Sie eigentlich schon unsere Traum-Location auf Mallorca?