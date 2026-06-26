Rems-Murr-Kreis: Aus für Minijobs? „Wenn es blöd läuft, sind die Leute dann lieber ganz weg“

Die geplante Streichung geringfügiger Beschäftigungen sorgt in Gastronomie und Handel für große Sorgen. Catering-Firmen wie Rauschenberger aus Fellbach betonen die nötige Flexibilität.

Wenn es um Messe-Catering und Firmenevents geht, wird bei Rauschenberger geklotzt statt gekleckert. Ein Gala-Dinner zum Gründungsjubiläum? Kein Problem, wenn der Auftraggeber tief genug in die Tasche greift. Ein opulentes Buffet für die Aktionärsversammlung? Gerne doch, wenn das Verpflegungsgeld passt. Eine rauschende Fete für Premium-Kunden und wichtige Geschäftspartner? Kennen Sie eigentlich schon unsere Traum-Location auf Mallorca?

Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt beim Catering-Giganten aus der Fellbacher Schaflandstraße – sei es nun das exklusive Business-Konzept oder die gediegene Hochzeitsfeier. Rauschenberger stattet Sportevents mit leckeren Häppchen aus, schwingt bei Firmenveranstaltungen den Kochlöffel und verkauft der Kundschaft zur mediterran inspirierten Vorspeise oder dem von fernöstlichen Geschmackswelten beeinflussten „Around-the-world“-Menu gerne auch ein optisch stimmiges Erlebnis.

Bei Großevents braucht es oft 200 Helfer für Küche und Service

Was das Gastro-Unternehmen zum verlässlichen Partner für Großveranstaltungen macht, sind Größe und Erfahrung. Auf dem Markt gibt es nicht viele Catering-Firmen, die auch die kulinarische Versorgung einer drei- oder gar vierstelligen Gästezahl stemmen können. „Bei großen Events braucht es auch viel Personal“, sagt Jörg Rauschenberger über den Unterschied beim logistischen Bedarf.

Um Firmenfeiern und Messe-Veranstaltungen gastronomisch abwickeln zu können, rückt die Fellbacher Catering-Truppe im Zweifelsfall auch mal mit zwei Hundertschaften an. Eine dreistellige Zahl an Servicekräften ist bei Großevents keine Seltenheit, fast ebenso viele Menschen sind in der Küche beschäftigt, Vorspeisen, Hauptgang und Dessert auf den Tellern zu dekorieren und pünktlich an Scharen hungriger Gäste auszuliefern.

Catering-Unternehmer Jörg Rauschenberger würde ein Wegfall der Minijobs hart treffen. Foto: Patricia Sigerist

Dass dabei neben fest angestellten Kräften auch viele Aushilfen im Einsatz sind, liegt auf der Hand. „Wir brauchen die Leute für den einen bestimmten Termin – aber nicht die ganze Woche“, sagt Jörg Rauschenberger über seine Personalplanung. Auch deshalb wird die geplante Abschaffung der Minijobs für den Catering-Unternehmer zum Problem.

Der Hintergrund: Nur bei etwas mehr als der Hälfte der etwa 500 Rauschenberger-Beschäftigten handelt es sich um fest angestellte Kräfte. 275 Vollzeitstellen hat die Cateringfirma auf ihrer Homepage angegeben, inklusive der 65 Auszubildenden. Das bedeutet, dass mehr als 200 Mitarbeiter in Teilzeit oder als geringfügig beschäftigte Menschen in Küche und Service wirbeln.

„Der große Vorteil der Minijobs lag in der hohen Flexibilität. Wenn diese Möglichkeit wegfällt, wird das der ganzen Branche große Schwierigkeiten machen“, sagt Jörg Rauschenberger. Aus seiner Sicht wird der Aushilfsjob in der Gastro in aller Regel als Nebenerwerb genutzt – ein finanzielles Zubrot zum Hauptberuf, um die finanziellen Einbußen einer schlechten Steuerklasse auszugleichen oder den Kredit für die Eigentumswohnung schneller abzubezahlen. „Die Leute machen das, um sich etwas dazu zu verdienen – und nicht, weil sie zum Hauptberuf noch ein zweites festes Arbeitsverhältnis suchen“, sagt er.

Die große Sorge des Catering-Unternehmers ist deshalb, dass die Diskussion um ein Ende der Minijobs in der Gastronomie zu einer mit der Corona-Delle vergleichbaren Abwanderung führt – und die geringfügig beschäftigten Helfer sich lieber ihrer Freizeit widmen als sich über steuerliche Abzüge zu ärgern. „Wenn sich das nicht mehr lohnt, sind die Leute weg vom Markt“, sagt Rauschenberger.

Zur besten Hochzeitslocation Deutschlands gewählt, aber ohne Minijobber nicht denkbar: das Achtwerk in Rudersberg. Foto: Gottfried Stoppel

Ins gleiche Horn stößt Timucin Kul vom Achtwerk. Der Event-Veranstalter aus Rudersberg ist mit insgesamt 91 Beschäftigten zwar eine gute Ecke kleiner als die Fellbacher Kollegen. Mit 14 fest angestellten Kräften, sechs Teilzeit-Mitarbeitern, zwei Auszubildenden und vier Werkstudenten steht das Achtwerk allerdings vor einer ganz ähnlich gelagerten Problematik. „Der überwiegende Teil unseres Teams arbeitet auf Minijob-Basis. Nicht, weil wir Personalkosten sparen möchten, sondern, weil unsere Branche ohne diese Flexibilität schlicht nicht funktioniert“, sagt der Geschäftsführer.

Eine Eventlocation lebe von Spitzenzeiten. „Unter der Woche benötigen wir deutlich weniger Personal als an Wochenenden oder bei großen Veranstaltungen. Bei einer Hochzeit oder einem Firmenevent brauchen wir innerhalb weniger Stunden plötzlich fünf- bis sechsmal so viele Mitarbeiter wie an einem normalen Tag. Dieses Modell lässt sich weder mit Vollzeit- noch mit klassischen Teilzeitstellen wirtschaftlich abbilden“, sagt der Dienstleister aus Rudersberg.

Auch im Naturfreundehaus in Strümpfelbach setzen die Wirtsleute Lubica und Andreas Schulz auf Aushilfskräfte für Küche und Service. Foto: Gottfried Stoppel

Dabei spreche man nicht von beliebigen Aushilfen. „Wir bilden unsere Minijobber selbst aus, investieren viel Zeit in Schulungen und entwickeln sie über Jahre weiter“, so der Geschäftsführer des Achtwerks. Sein Fazit: „Der Minijob ist kein Instrument zur Kostenoptimierung. Wer glaubt, diese Arbeitsplätze einfach durch Vollzeit- oder Teilzeitstellen ersetzen zu können, unterschätzt die Realität unserer Branche erheblich.“

Dass auf Minijobber gesetzt wird, gilt nicht nur für den Event-Bereich, sondern auch für Biergärten und Speiselokale, Szene-Kneipen und Ausflugsrestaurants. Bei Lubica und Andreas Schulz im Naturfreundehaus in Strümpfelbach, derzeit ohnehin durch die schlechte Erreichbarkeit wegen der Dauerbaustelle in der Ortsmitte gebeutelt, kommen auf drei fest angestellte Kräfte gleich sechs 603-Euro-Mitarbeiter.

Ohne Minijobber vor Schwierigkeiten: das „Haus der schönen Dinge“ in Fellbach. Foto: Eva Schäfer

„Durch eine Abschaffung dieses Modells verteuert sich die Arbeitskraft“, sagt Michael Matzke vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga im Rems-Murr-Kreis. Viele Betriebe stünden jetzt schon unter Druck – und müssten sich nun überlegen, entweder die Öffnungszeiten zu reduzieren oder die Preise zu erhöhen.

Fellbacher Einzelhändler spricht von einer „mittleren Katastrophe“

Doch die Gastronomie steht mit ihren Sorgen nicht allein. Auch der Einzelhandel sieht sich von den Folgen einer Minijob-Abschaffung massiv betroffen. Dominik Henzler vom Fellbacher Einrichtungsspezialisten „Mack – das Haus der guten Dinge“ bezeichnet ein Aus für die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse als „eine mittlere Katastrophe für die Branche“.

Ein Klassiker seien Rentner, die noch arbeiten, um sich etwas dazuzuverdienen. Der Handelsverband habe, so Henzler, auch darauf verwiesen, welche wichtige Rolle Minijobber in der Branche einnehmen. Laut Handelsverband sind im Einzelhandel etwa 900.000 Minijobber tätig. Auf sie entfallen etwa 15 Prozent der in den Geschäften abgedeckten Arbeitsstunden.