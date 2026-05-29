Rems-Murr-Kreis: Angeklagter Tagesvater hat in Vernehmungen mehr sexuelle Übergriffe eingeräumt

Am vierten Tag im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern im Rems-Murr-Kreis hat der geständige 53-jährige Angeklagte vor dem Landgericht seine Gedankenwelt offenbart.
Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs in mehr als 40 Fällen und Verbreitung von kinderpornografischem Material angeklagte ehemalige Tagesvater hat in großem Umfang zu den Ermittlungen gegen sich selbst beigetragen. Das berichtete am vierten Prozesstag eine Polizeibeamtin der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen, die die Ermittlungen wegen des Kindesmissbrauchs durch den 53-Jährigen leitete.