Rems-Murr-Kreis: Angeklagter Tagesvater hat in Vernehmungen mehr sexuelle Übergriffe eingeräumt

Am vierten Tag im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern im Rems-Murr-Kreis hat der geständige 53-jährige Angeklagte vor dem Landgericht seine Gedankenwelt offenbart.

Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs in mehr als 40 Fällen und Verbreitung von kinderpornografischem Material angeklagte ehemalige Tagesvater hat in großem Umfang zu den Ermittlungen gegen sich selbst beigetragen. Das berichtete am vierten Prozesstag eine Polizeibeamtin der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen, die die Ermittlungen wegen des Kindesmissbrauchs durch den 53-Jährigen leitete.

Auf dessen Spur waren zunächst bayerische Ermittlungsbehörden gekommen, die in einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk Material gefunden hatten, das sich einem Anschluss im Rems-Murr-Kreis zuordnen ließ. Auf einer Tauschbörse konnten sich Nutzer kinderpornografische Bilder und Videos herunterladen und zudem eigene ihrerseits hochladen. Nachdem Polizeibeamte nach einer Hausdurchsuchung bei dem ehemaligen Tagesvater mehrere Geräte beschlagnahmt und dort rund 15.000 kinderpornografische Fotos und Videos gefunden hatten, entdeckten sie auch 60 Videos mit heimlichen Aufnahmen aus dem Haus des Tagesvaters.

Angeklagter benennt – entgegen dem Rat seines Anwalts – weitere Opfer

Nach monatelangen Vernehmungen hatte die Ermittlungsgruppe Beweise für drei Missbrauchsfälle und Anhaltspunkte für weitere. Laut der Polizeibeamtin hat der Angeklagte bei seiner Vernehmung dann aber noch fünf weitere Missbrauchsopfer benannt und sich auf weitere Inhalte bezogen, die er wenige Tage zuvor der Gutachterin in diesem Prozess offenbart hatte. „Er hat damit auch gegen die Empfehlung seines Anwalts gehandelt, der ihm geraten hatte, zu schweigen“, erläuterte die 29-Jährige.

Da der Angeklagte im Rahmen seines Geständnisses schon sehr früh eingeräumt hatte, sich seit dem Jahr 2000 für kinderpornografisches Material interessiert zu haben, wollte die Gutachterin im Prozess wissen, ob er sich nicht selbst als Gefahr für Kinder gesehen habe, als er 2015 hauptberuflich mit der Arbeit als Tagesvater begonnen habe. „Mir waren meine Neigungen damals nicht so präsent. Mich hat mehr beschäftigt, wie ich auf einmal als Selbstständiger über die Runden kommen soll“, antwortete der 53-Jährige. Geändert habe sich dies erst nach dem ersten sexuellen Kontakt mit einem Kind. „Ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen und habe mir gesagt, das machst du nicht noch einmal. Aber ich habe mir nicht eingestanden, dass ich eine Gefahr für die Kinder bin“, führte der Angeklagte weiter aus. Das sei ihm erst in der Untersuchungshaft und nach Gesprächen mit Seelsorgern klar geworden.

Er sei anfangs sehr enttäuscht gewesen, dass eine Familie nach der anderen in dem Prozess als Nebenkläger auftreten wollte, für die er doch auch einiges geleistet habe. Doch dann hätten ihm die Seelsorger eröffnet, dass die Eltern das tun müssten, weil die Kinder sie eines Tages fragen werden, wo sie waren, als ihr Schicksal vor Gericht verhandelt wurde. „Jetzt bin ich richtig stolz, dass die Kinder solche Eltern haben“, sagte der 53-Jährige.

„Ich möchte den Kindern ersparen, dass man ihren Aussagen keinen Glauben schenkt“

Dies sei auch der Grund, warum er sich entgegen des Rates seines Verteidigers zu einem umfassenden Geständnis entschlossen habe. Der Angeklagte gab vor Gericht an, er sei selbst als Kind missbraucht worden. „Ich möchte den Kindern ersparen, dass man ihren Aussagen keinen Glauben schenkt – so, wie es bei mir damals war“, erklärte der Ex-Tagesvater seine Motivation, umfassend auszusagen. Er habe keine Idee gehabt, wie er den Kreislauf früher hätte durchbrechen können. Er habe schlicht Angst um seine Existenz und seine Familie gehabt.

Der 53-jährige Tagesvater muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs in mehr als 40 Fällen an mindestens acht Kindern zwischen knapp einem bis zwölf Jahren im Rems-Murr-Kreis zwischen 2020 und 2025 vor Gericht verantworten. Zudem ist er wegen der Verbreitung von kinderpornografischem Material über eine Tauschbörse angeklagt. Sämtliche Vorwürfe hat er bereits am ersten Verhandlungstag eingeräumt. Für den Prozess sind fünf weitere Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll im Juli verkündet werden.