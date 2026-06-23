Gelbe Warnschilder und eine Uhr auf fünf vor zwölf: Städte, Gemeinden und Landkreis warnen vor drastischen Folgen der Finanzkrise. Was jetzt auf dem Spiel steht.

Es ist ein Bild mit Signalwirkung: Gelbe Ortsschilder mit rotem Schrägstrich. „Schule“, „Krankenhaus“, „ÖPNV“, „Straßen“. Daneben eine Uhr auf fünf vor zwölf. Mit diesen Motiven machen Kommunalpolitiker und Verwaltungsverantwortliche im Rems-Murr-Kreis deutlich, was sie befürchten: Wenn sich an der Finanzierung der Städte, Gemeinden und Landkreise nichts ändert, drohen Einschnitte bei Leistungen, die den Alltag der Menschen unmittelbar prägen.

Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich am Montag alle Kommunen und der Rems-Murr-Kreis selbst am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ beteiligt. Hintergrund ist eine Finanzkrise, die längst keine abstrakte Haushaltsdebatte mehr ist. Bundesweit rechnen die kommunalen Spitzenverbände auch 2026 mit einem Defizit von nahezu 30 Milliarden Euro. Ursache seien vor allem steigende Sozialausgaben und neue gesetzliche Vorgaben, die von Bund und Ländern beschlossen, aber nicht ausreichend finanziert würden.

Schulen, Kliniken und Busse unter Druck

Die Warnung der Kommunen ist konkret: Fehlt das Geld, geraten Schulen, Bibliotheken, Busverbindungen, Krankenhäuser, Sportstätten und soziale Angebote unter Druck. Was heute selbstverständlich erscheint, könnte morgen auf der Streichliste stehen. Auch der Rems-Murr-Kreis sieht diese Entwicklung mit Sorge. Bereits vor wenigen Tagen hatten Landkreis und Rems-Murr-Kliniken auf die schwierige Finanzierung der Gesundheitsversorgung hingewiesen.

„Die Zitrone ist so ausgepresst, dass wir bei den Kernen sind“, sagt Backnangs Oberbürgermeister Maximilian Friedrich. Foto: Gottfried Stoppel

Landrat Richard Sigel spricht von einer gemeinsamen Aufgabe der kommunalen Familie. Leere Kassen seien längst im Alltag der Menschen angekommen. Wenn Investitionen verschoben oder Leistungen eingeschränkt würden, sei das unmittelbar spürbar.

Der Kreis spart – und fordert dennoch Hilfe

Der Protest richtet sich jedoch nicht nur nach außen. Im Anschluss an die Aktionen kehrte der Kreistag zur eigenen Tagesordnung zurück. Dort lautete die Botschaft: Der Landkreis hat seine Hausaufgaben gemacht.

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Mehr als 33 Millionen Euro wurden in den vergangenen zwei Jahren durch die Haushaltsstrukturkommission und die Kreisverwaltung eingespart. Ein Personalabbaukonzept, Effizienzsteigerungen und weitere Konsolidierungsmaßnahmen sollen den Haushalt stabilisieren. Allein durch Personalabbau und zusätzliche Sparmaßnahmen sollen bis 2030 weitere Millionenbeträge eingespart werden.

Finanzdezernentin Mascha Bilsdorfer verweist auf diesen Kurs: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und machen sie noch.“

„Die Zitrone ist bei den Kernen angekommen“

Trotz aller Sparbemühungen wächst die Sorge in den Rathäusern. Maximilian Friedrich, Oberbürgermeister von Backnang und Kreisrat der Freien Wähler, beschreibt die Lage drastisch: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Zitrone ist so ausgepresst, dass wir bei den Kernen sind.“

Für Friedrich ist die Krise auch Anlass, über Verwaltungsstrukturen nachzudenken. Brauche es zusätzliche Ebenen wie den Verband Region Stuttgart oder das Regierungspräsidium wirklich noch? Ähnlich argumentiert Daniel Bogner, Bürgermeister von Weissach im Tal und Kreisrat der Freien Wähler. Seine Frage: „Brauchen wir drei Behörden, die auf einer Ebene mitreden?“

Noch deutlicher formuliert es Armin Mössner, Bürgermeister von Murrhardt und CDU-Fraktionschef im Kreistag: „Der Dachstuhl brennt lichterloh.“

Appell nach Berlin – und Blick vor die eigene Tür

Der Landkreis will deshalb zwei Wege gleichzeitig gehen: politischen Druck auf Bund und Länder ausüben und die eigene Finanzpolitik weiter verschärfen. Ein neues Schuldenabbaukonzept sieht vor, Investitionen stärker zu priorisieren, Fördermittel konsequent zu nutzen und die Verschuldung langfristig zu begrenzen. Gleichzeitig sollen bewährte Strukturen erhalten bleiben. Die Verwaltung spricht von „Optimieren statt kaputtsparen“.

Landrat Richard Sigel fasst diesen Anspruch so zusammen: „Wir dürfen nicht nur nach Berlin zeigen, sondern müssen auch vor unserer eigenen Straße kehren. Aber das tun wir auch.“

Der Aktionstag soll deshalb mehr sein als ein symbolischer Protest. Er ist die Botschaft einer kommunalen Familie, die spart, reformiert und priorisiert – und dennoch an Grenzen stößt, die sie aus eigener Kraft kaum noch verschieben kann. Wenn Schulen, Krankenhäuser oder Busverbindungen auf den Protestschildern durchgestrichen werden, dann verstehen die Verantwortlichen im Rems-Murr-Kreis das als Warnsignal für die kommunale Daseinsvorsorge von morgen.