Gelbe Warnschilder und eine Uhr auf fünf vor zwölf: Städte, Gemeinden und Landkreis warnen vor drastischen Folgen der Finanzkrise. Was jetzt auf dem Spiel steht.
Es ist ein Bild mit Signalwirkung: Gelbe Ortsschilder mit rotem Schrägstrich. „Schule“, „Krankenhaus“, „ÖPNV“, „Straßen“. Daneben eine Uhr auf fünf vor zwölf. Mit diesen Motiven machen Kommunalpolitiker und Verwaltungsverantwortliche im Rems-Murr-Kreis deutlich, was sie befürchten: Wenn sich an der Finanzierung der Städte, Gemeinden und Landkreise nichts ändert, drohen Einschnitte bei Leistungen, die den Alltag der Menschen unmittelbar prägen.