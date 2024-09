Rems-Murr-Kreis: Aktionstag am 15. September: Was der Tag des Schwäbischen Waldes alles bietet

Schuhe schnüren, Rucksack packen und ab hinaus in die Natur. Beim 24. Tag des Schwäbischen Waldes am kommenden Sonntag laden rund 30 Veranstaltungen dazu ein, die Erholungsregion mit all ihren Facetten zu erleben und erkunden. Es warten ein Wandermarathon, Märchen, Mühlen und vieles mehr.

Unter anderem können große und kleine Besucher im Plattenwald bei Backnang der Natur im Wald auf die Spur kommen und die Arbeit dort samt deren Anforderungen direkt miterleben. Fachleute des Forsts Baden-Württemberg und des Forstamts Rems-Murr-Kreis erklären zwischen 10 und 16.30 Uhr an verschiedenen spannenden Mitmach-Stationen die Vielseitigkeit des Arbeitsplatzes Wald, welche Naturbesonderheiten es zu entdecken gibt und welche Herausforderungen es zu meistern gilt. In dieser umfangreichen Form und Aktionsgröße wird das nur am Tag des Schwäbischen Waldes angeboten. Startpunkt des Rundweges ist am Waldheim in Backnang.

Lesen Sie auch

Wandermarathon mit drei Strecken

Eine weitere Besonderheit am Tag des Schwäbischen Waldes ist der Mühlen-Wander-Marathon, den die beiden Waldmeister Manfred Krauter und Walter Hieber mit auf die Beine stellen. Die abwechslungsreiche Strecke führt durch herrliche Landschaften vorbei an idyllisch gelegenen Mühlen und bietet Passendes für jede Kondition: Die besonders Ausdauernden können zwischen der 42 Kilometer langen Marathonstrecke und dem Halbmarathon (21 Kilometer) wählen. Wer es kürzer mag, oder wenn Kinder mit von der Partie sind, der geht auf die Familien-Erlebnisstrecke mit ihren 7 Kilometern. Startpunkt ist am Schulzentrum Welzheim zwischen 8 und 12 Uhr. Eine Anmeldung unter www.waldentdecker.de ist erforderlich, die Teilnahme kostenlos.

Alte Mühlen öffnen

Wer lieber Mühlen besichtigen mag, ist in Alfdorf richtig: Dort kann von 11 bis 16 Uhr die Meuschenmühle mit ihrer historischen Mahlstube besichtigt werden. Oder es geht weiter zur sogenannten Hummelgautsche. Die Vaihinghofer Sägmühle wird von 11 bis 17 Uhr in Gang gesetzt, um wie in alten Zeiten aus Baumstämmen Bretter und Balken zu sägen. Wer vom Zuschauen Hunger bekommt, kann sich im Biergarten der Hagmühle stärken – er hat von 11 bis 19 Uhr geöffnet, serviert werden am Mühlbach Pizza und Salzkuchen aus dem Holzbackofen. Frisch gestärkt kann dort ab etwa 14 Uhr bei abwechslungsreicher Livemusik das Tanzbein geschwungen werden.

Heimatmuseum eröffnet neu

Auf einen gemütlichen Spaziergang um Murrhardt geht es für Kinder und Erwachsene um 11 Uhr mit der Märchenerzählerin Petra Weller, die Geschichten aus aller Welt erzählt. Treffpunkt ist am Feuerwehrhäusle in Murrhardt-Siegelsberg, eine Buchung unter www.murrhardt.de/tdsw erforderlich. In der städtischen Kunstsammlung Murrhardt können Kunstbegeisterte in der Zeit von 13 bis 17 Uhr die Werke vieler in Murrhardt geborener oder mit der Stadt in enger Verbindung stehender Künstler bestaunen oder das Carl-Schweizer-Museum besuchen. Künstlerisch wird es auch in Berglen. Am Waldspielplatz Kottweil wird von 14 bis 17 Uhr Motorsägenkunst vorgeführt und altes Holzmacherwerkzeug vorgestellt.

Eine weitere Besonderheit ist die Wiedereröffnung des Heimatmuseums Althütte. Im gesamten historischen Gebäude finden sich Attraktionen wie eine alte Wagner-Werkstatt oder Informationen und Schaustücke zur Herstellung von Waldglas. Die offizielle Eröffnung findet um 15 Uhr statt.

Die Schwäbischen Waldfeen Leah und Mya Schuler sind mit von der Partie. Die beiden Waldfeen sind den Tag über in der Region unterwegs, und zum Ausklang werden die beiden am Informationsstand des Schwäbischer Wald Tourismus auf dem Holz- und Bauernmarkt in Welzheim sein. Von 11 bis 18 Uhr stehen auf dem dortigen Kirchplatz und in der Innenstadt Vorführungen von altem Handwerk an, es gibt Oldtimer-Traktoren, einige Mitmachaktionen, Livemusik, Bewirtung mit Gerichten aus regionaler Küche, Marktstände sowie einen verkaufsoffenen Sonntag.

Burg Reichenberg in Oppenweiler

Die Burg Reichenberg gilt als die am besten erhaltene Burg im Rems-Murr-Kreis. Sie birgt historisch Einmaliges, das den heutigen Burg-Eroberern bei Führungen durch Kapelle, Kerker und Co. gezeigt wird. Zur ritterlichen Stärkung gibt‘s Kaffee, Erfrischungsgetränke und selbst gebackene Kuchen. Auch der Whiskey-Keller hat geöffnet.

In Spiegelberg wiederum locken Fahrten mit der MSBG Gartenbahn oder auch ein geführter Besuch des Wetzsteinstollens. In Aspach wird am Sonntag unter anderem ein Modellflugfest geboten, während in Auenwald am Tag des Schwäbischen Waldes eine Wanderung zum höchsten Mammutbaum Deutschlands führt.

24. Tag des Schwäbischen Waldes

Programm

Das gesamte Angebot und auch verschiedene Radtourenvorschläge zu den Veranstaltungen finden sich in der Online-Broschüre zum Tag des Schwäbischen Waldes 2024 als PDF auf der Homepage des Schwäbischer Wald Tourismus unter der Adresse www.schwaebischerwald.com . Zusätzlich informiert der Verein Schwäbischer Wald Tourismus im Internet auf seiner Instagramseite über den Tag des Schwäbischen Waldes.

Broschüre

Ein Programmheft mit den einzelnen Veranstaltungen liegt auch an den Tourismusinfos der Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis und im Schwäbischen Wald zur kostenlosen Mitnahme aus. Darüber hinaus ist es im Landratsamt in Waiblingen und im i-Punkt in Stuttgart zu haben.