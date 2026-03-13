Rems-Murr-Kreis: 30 Sekunden, die Leben retten – Kliniken für Hygienestandard ausgezeichnet

Die Rems-Murr-Kliniken erhalten erneut die höchste Auszeichnung der „Aktion Saubere Hände“ – für konsequente Hygiene im Klinikalltag. Nur zwölf Häuser im Land erfüllen die Kriterien.
Manchmal sind es die kleinsten Gesten, die den größten Unterschied machen. Ein kurzer Griff zum Desinfektionsspender, ein paar Sekunden Einreiben der Hände – und schon sinkt das Risiko, dass gefährliche Keime ihren Weg von Mensch zu Mensch finden. Genau diese unscheinbare Routine hat den Rems-Murr-Kliniken nun erneut eine besondere Auszeichnung eingebracht: Gold für ihre Händehygiene.