1 Der Unbekannte schaffte es, vor dem Eintreffen der Bundespolizei zu fliehen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In einem Metroexpress von Stuttgart in Richtung Winnenden soll am Montagnachmittag ein älterer Herr einen Jugendlichen sexuell belästigt haben.











Am Montagnachmittag kam es in einem Metropolexpress vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zu einem sexuellen Übergriff auf einen 18-Jährigen.