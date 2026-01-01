Rems-Murr-Kreis: 117 Einsätze, Brände und Notfälle – warum Silvester für Retter kein Feiertag ist

117 Einsätze, keine Pause: Während vielerorts die Korken knallen, beginnt für sie der Ernstfall. Wie die Rettungskräfte die Silvesternacht im Rems-Murr-Kreis gemeistert haben.
Wenn allenthalben die Sektkorken knallen, steht beim Roten Kreuz keiner still. Die Silvesternacht 2025/26 war im Rems-Murr-Kreis nicht nur laut, sondern auch arbeitsreich. Während viele ausgelassen feierten, rückten Rettungswagen, Notärzte und Feuerwehr zu insgesamt 117 Einsätzen aus – etwas weniger als im Vorjahr. „Es war eine lebhafte Nacht“, lautet das Fazit des DRK-Kreisverbands Rems-Murr.