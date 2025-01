Rems-Murr-Klinikum Winnenden: Neue HNO-Klinik will Versorgungslücke schließen

Neue HNO-Klinik will Versorgungslücke schließen

1 Marc Burghartz ist der Chefarzt der neuen HNO-Fachabteilung im Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Foto: Gottfried Stoppel

Während andere Kliniken schließen, setzt Winnenden auf neue Expertise: Eine neue HNO-Fachabteilung am Rems-Murr-Klinikum verspricht Spitzenmedizin und kürzere Wartezeiten. Was macht sie so besonders?











In Zeiten, in denen die Schlagzeilen vor allem von Klinikschließungen und Einsparungen dominiert werden, setzt das Rems-Murr-Klinikum in Winnenden ein gegenläufiges Zeichen: Seit November gibt es hier eine eigenständige Fachklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO), die mit wenigen Ausnahmen nicht nur regional ihresgleichen sucht, sondern schon jetzt bis zum Anschlag ausgelastet ist.