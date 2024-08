Rems-Murr-Klinikum feiert Zehnjähriges: Lust auf einen Spaziergang durch den Darm?

1 Auch die Coronazeit mit Absperrungen hat der Standort Winnenden gut gemeistert. Foto: /Gottfried Stoppel (Archiv)

Das Rems-Murr-Klinikum feiert Mitte September sein zehnjähriges Bestehen mit einem vielfältigen Familienprogramm. Auch sehr persönliche und wohl einzigartige Erinnerungsfotos können an dem Tag geschossen werden.











Link kopiert



Ein Spaziergang durch das sieben Meter lange Modell eines Darms gehört wohl zu den Höhepunkten der Geburtstagsfeier, die am 15. September im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden steigt. Die medizinische Einrichtung feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Exakt am 19. Juli 2014 war es soweit: Das Klinikum meldete Einsatzbereitschaft, kurz darauf wurde der erste Notfallpatient versorgt. Mit dieser weitreichenden Entscheidung für einen Klinikneubau legte der Kreistag den Grundstein für die Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums an den Klinikstandorten Winnenden und Schorndorf.