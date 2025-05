1 Auf dem Klinikgelände in Winnenden entsteht der neue Pflegecampus: Zwischen Verwaltungs- und Hauptgebäude soll das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe einziehen. Foto: RMK

Das Land fördert einen Erweiterungsbau am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden mit 28 Millionen Euro. Was die Klinik in ihrem „Haus D“ plant.











Frohe Kunde für die Rems-Murr-Kliniken aus Stuttgart: Wie das Staatsministerium Baden-Württemberg mitteilt, wird der geplante Erweiterungsbau „Haus D“ in Winnenden in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 aufgenommen. Rund 28,3 Millionen Euro an Fördermitteln sind dafür vorgesehen – ein klares Signal des Landes für die Pflegebildung im Rems-Murr-Kreis.