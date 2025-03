Rems-Murr-Kliniken: Neuer Chefarzt für Endoprothetik in Schorndorf

Künstliche Hüftgelenke und Co. werden durch den demografischen Wandel immer häufiger gebraucht. Die Endoprothetik in Schorndorf wird daher ausgebaut.

Die Rems-Murr-Klinik in Schorndorf hat einen neuen Chefarzt für Endoprothetik. Wie die Klinikleitung mitteilt, übernimmt dort künftig Dr. Jochen Bartholomä die Leitung. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie war dort schon seit 2021 als Sektionsleiter tätig. Er folgt als Chefarzt auf Dr. Joachim Singer, der die Endoprothetik der Klinikgruppe bislang standortübergreifend geleitet hatte – und nun als Chefarzt das Endoprothetik-Team in der Rems-Murr-Klinik Winnenden anführt. Die Abteilungen beider Standorte, die schon jetzt eng vernetzt sind, sollen auch künftig eng zusammenarbeiten.

Endoprothetik bezeichnet den operativen Einsatz von künstlichen Gelenken, um verschlissene oder beschädigte Gelenke zu ersetzen. Der Landrat Richard Sigel, der Aufsichtsratsvorsitzende der Rems-Murr-Kliniken, verweist auf den steigenden Bedarf an Gelenkersatzoperationen, bedingt durch die demografische Entwicklung. „Die Kliniken bieten Antworten für alle Menschen, die bis ins hohe Alter mobil und fit bleiben möchten.“

Der Geschäftsführer der Kliniken, André Mertel, lobt Dr. Bartholomä als „fachlich hochversierten Chirurgen“. Die Zusammenarbeit der beiden Standorte Schorndorf und Winnenden werde „durch die neue Führungsstruktur weiter intensiviert“. Patienten und Mitarbeiter, so Mertel, profitierten von dieser Vernetzung. „Auch in Richtung der niedergelassenen Ärzteschaft hat Dr. Bartholomä bereits ein ausgezeichnetes Netzwerk geknüpft.“

Spezialisiert auf gelenkerhaltende Chirurgie und Endoprothetik

Bartholomä ist in Schwäbisch Hall aufgewachsen und seit 2016 in den Rems-Murr-Kliniken tätig. Nach seinem Medizinstudium in Ulm spezialisierte er sich auf gelenkerhaltende Chirurgie und Endoprothetik. Neben seiner klinischen Tätigkeit betreute er Vereine in der Sportmedizin, unter anderem in der Eishockey-Bundesliga.

In den vergangenen vier Jahren hat er nach eigenen Angaben rund 2000 Kunstgelenk-Operationen durchgeführt. Dabei setzt er auf standardisierte Verfahren und individuelle Therapiepläne. Um den Patienten Bewegungs- und Lebensqualität zurückzugeben, setzt er laut eigenen Angaben auf die Kombination von einheitlichen Behandlungspfaden und Standards mit maßgeschneiderten Lösungen.