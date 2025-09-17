Rems-Murr-Kliniken: Krebsberatung zieht in neue Räume – und erweitert Angebot

Seit Kurzem ist die Krebsberatungsstelle Rems-Murr im Gesundheitszentrum beim Klinikum Winnenden zu finden. Ab sofort gibt es auch freitags eine Außensprechstunde in Schorndorf.

Die Krebsberatungsstelle Rems-Murr (KBS) hat ihre neuen Räume im Gesundheitszentrum auf dem Campus des Rems-Murr-Klinikums in Winnenden bezogen. Dort stehen Ratsuchenden nun größere, modernisierte Beratungszimmer im 3. Obergeschoss, Am Jakobsweg 2, zur Verfügung. Barrierefreiheit, ein großzügiger Wartebereich und moderne Technik für Online-Beratungen sollen für eine angenehme und zukunftssichere Atmosphäre sorgen, teilen die Kliniken mit.

Umfassende Unterstützung für Betroffene Das Team der Krebsberatungsstelle bietet kostenfreie, vertrauliche und wohnortnahe Hilfe an. Zum Angebot gehören etwa Beratungen zu finanziellen und beruflichen Fragen, Rehabilitationsmaßnahmen, Pflegeleistungen, Schwerbehindertenrecht oder Vorsorgepapieren. Auch bei der Krankheitsverarbeitung, Ängsten, Trauer oder Kommunikationsproblemen zwischen Angehörigen und Behandlern erhalten Betroffene Unterstützung.

Die neuen Räume der Beratungsstelle in Winnenden. Foto: Bebop Media

Neben individueller Beratung organisiert die KBS Projekte wie „Leben aufnehmen“, Keramikmalen und moderierte Gesprächsgruppen. Zudem vermittelt sie Kontakte zu Selbsthilfegruppen und weiteren Unterstützungsangeboten.

Neu ist eine regelmäßige Freitagssprechstunde im Gesundheitszentrum Schorndorf, direkt bei der Rems-Murr-Klinik. Dort stehen eine Psychoonkologin und eine Sozialarbeiterin zur Verfügung.

Kontakt und Terminvereinbarung

Beratungen in Winnenden und Schorndorf sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Telefonnummer lautet: 07195 / 591-52470, E-Mail: krebsberatungsstelle@rems-murr-kliniken.de