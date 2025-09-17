Rems-Murr-Kliniken: Krebsberatung zieht in neue Räume – und erweitert Angebot

Seit Kurzem ist die Krebsberatungsstelle Rems-Murr im Gesundheitszentrum beim Klinikum Winnenden zu finden. Ab sofort gibt es auch freitags eine Außensprechstunde in Schorndorf.
Die Krebsberatungsstelle Rems-Murr (KBS) hat ihre neuen Räume im Gesundheitszentrum auf dem Campus des Rems-Murr-Klinikums in Winnenden bezogen. Dort stehen Ratsuchenden nun größere, modernisierte Beratungszimmer im 3. Obergeschoss, Am Jakobsweg 2, zur Verfügung. Barrierefreiheit, ein großzügiger Wartebereich und moderne Technik für Online-Beratungen sollen für eine angenehme und zukunftssichere Atmosphäre sorgen, teilen die Kliniken mit.