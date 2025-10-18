Backnang hat wieder eine Anlaufstelle für kranke Kinder – mit bunten Wänden, neuen Strukturen und einem klaren politischen Signal. Doch die Herausforderungen bleiben bestehen.
Als Marina Stepanyan am 1. Oktober zum ersten Mal die neue Praxis betrat, war es mehr als ein Arbeitsbeginn. Es war ein Aufbruch. Für die erfahrene Kinderärztin ebenso wie für die Stadt Backnang (Rems-Murr-Kreis), über welcher der drohende Verlust eines kinderärztlichen Kassensitzes wochenlang wie ein Damoklesschwert hing. Am Donnerstag ist das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin im Gesundheitszentrum Backnang offiziell eröffnet worden.