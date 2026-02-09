Rems-Murr-Klinik Winnenden: Wie geht’s eineiigen Drillingen von Winnenden? – „Fremdeln“ ist gutes Zeichen

Die extreme Seltenheit ihrer Konstellation sorgte im Sommer für Aufsehen. Monate später liefert die Klinik neue Einblicke in Entwicklung, Betreuung und Prognose von Luca, Leon und Levi.
Der erste große Medienrummel ist vorbei, doch das Interesse an den eineiigen Drillingen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hält an. Luca, Leon und Levi, die Ende Juli im Rems-Murr-Klinikum zur Welt gekommen waren, sind nun zur entwicklungsneurologischen Nachuntersuchung wieder in der Kinderklinik. Nach Angaben der Rems-Murr-Kliniken geht es den drei Jungen gut.