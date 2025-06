Rems-Murr-Klinik Winnenden: Wie chinesische Heilkunst in Winnenden Krebspatienten hilft

1 Dr. Ramona Hein (rechts) und Dr. Hans Lampe setzen gezielte Nadelstiche gegen Schmerzen, Krämpfe oder Übelkeit. Foto: RMK/Fuchs

Von Akupunktur bis Qigong: Bei der Krebstherapie der Rems-Murr-Klinik ergänzt Naturheilkunde die Schulmedizin. Ein Modell, das deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt.











„Komplementärmedizin bedeutet bei uns nicht Alternativmedizin, sondern sinnvoll ergänzende, nachweislich wirksame Verfahren“, erklärt Prof. Dr. Markus Schaich, Chefarzt des Onkologischen Zentrums an der Rems-Murr-Klinik in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Bereits 2013 begann der Mediziner im damaligen Kreiskrankenhaus Waiblingen mit dem Aufbau dieses Angebots und setzte den Ausbau in der neu gebauten Klinik in Winnenden fort.