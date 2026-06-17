Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Rems-Murr-Klinikum Winnenden der Bau des neuen Pflege-Campus begonnen – ein 35-Millionen-Euro-Projekt.
Der eigens fürs Pressebild aufgehäufte Sand flog durch die Luft, im Hintergrund war ein Bagger drapiert. Zwischen Hauptgebäude, Verwaltungsbau und dem künftigen Baufeld griffen Landrat Richard Sigel, Ministerialdirektorin Leonie Dirks, Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, Klinik-Geschäftsführer André Mertel und Pflegedirektor Giancarlo Cannavò gemeinsam zum Spaten. Mit dem symbolischen Baustart beginnt am Rems-Murr-Klinikum Winnenden der Bau eines neuen Pflege-Campus, der die Ausbildung von Pflegekräften künftig direkt auf dem Klinikgelände bündeln soll.