Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Rems-Murr-Klinikum Winnenden der Bau des neuen Pflege-Campus begonnen – ein 35-Millionen-Euro-Projekt.

Der eigens fürs Pressebild aufgehäufte Sand flog durch die Luft, im Hintergrund war ein Bagger drapiert. Zwischen Hauptgebäude, Verwaltungsbau und dem künftigen Baufeld griffen Landrat Richard Sigel, Ministerialdirektorin Leonie Dirks, Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, Klinik-Geschäftsführer André Mertel und Pflegedirektor Giancarlo Cannavò gemeinsam zum Spaten. Mit dem symbolischen Baustart beginnt am Rems-Murr-Klinikum Winnenden der Bau eines neuen Pflege-Campus, der die Ausbildung von Pflegekräften künftig direkt auf dem Klinikgelände bündeln soll.

Wo bislang die letzte freie Fläche auf dem Klinikgelände lag, soll bis 2028 ein neuer Pflege-Campus entstehen. Herzstück wird das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG), das künftig direkt neben dem Krankenhaus angesiedelt sein wird. Künftig sollen Auszubildende dort lernen, wo sie auch ihre praktischen Einsätze absolvieren – unmittelbar auf dem Klinikareal.

Pflege-Ausbildung rückt ins Zentrum

Der Spatenstich war dabei zugleich der sichtbare Startschuss für ein Projekt, das über mehrere Jahre vorbereitet wurde. Ministerialdirektorin Leonie Dirks brachte einen Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg über mehr als 21 Millionen Euro mit. Fast die gesamten förderfähigen Baukosten werden damit vom Land getragen. Gleichzeitig überreichte Winnendens Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth die Baugenehmigung – ein sichtbares Zeichen dafür, dass aus jahrelanger Planung nun Realität wird.

„Sie schaffen hier mit dem Bildungszentrum für Gesundheitsberufe eine absolute Besonderheit und einen weiteren Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Rems-Murr-Kliniken“, sagte Dirks. Das Projekt sei eine Investition in die Gesundheitsversorgung von morgen und ein klares Bekenntnis des Landes zum Standort Winnenden.

Ein Zaun trennt die Baustelle am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden ab. Foto: Frank Rodenhausen

Für Landrat Richard Sigel ist die neue Pflegeschule weit mehr als ein Bauprojekt. „Wir investieren hier in Ausbildung“, betonte er. In Zeiten eines immer schärfer werdenden Fachkräftemangels werde die Qualifikation des eigenen Nachwuchses zum entscheidenden Faktor. „Unsere Medizin entwickelt sich stetig weiter – da ist es auch wichtig, in den Nachwuchs der Pflege zu investieren.“

Sigel verwies dabei auf die besondere Situation auf dem Klinikgelände. „Eine so hohe Kranendichte auf einem Klinikgelände ist landesweit wahrscheinlich einzigartig“, scherzte er mit Blick auf die beiden Bauprojekte, die derzeit an den Rems-Murr-Kliniken parallel umgesetzt werden. In Schorndorf wird aktuell für mehr als 120 Millionen Euro ein neuer Funktionsbau fertiggestellt, während in Winnenden nun der Pflege-Campus entsteht. Beide Projekte sind Teil der langfristigen Medizinkonzeption des Landkreises.

35 Millionen Euro für die Fachkräfte von morgen

Das neue Gebäude wird rund 5300 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umfassen. Klinik-Geschäftsführer André Mertel machte die Größe greifbar: „In den Bau, den wir hier schaffen, würden 40 Eigenheime reinpassen.“

Auch die technische Infrastruktur zeigt die Dimension des Vorhabens. „Die Leitungen, die wir verlegen, würden in Luftlinie von hier bis München reichen“, sagte Mertel. Zahlen, die deutlich machen, dass hier nicht einfach ein Schulgebäude entsteht, sondern ein zentraler Baustein der zukünftigen Gesundheitsversorgung.

Im Erdgeschoss wird zusätzlich eine sogenannte Portalklinik eingerichtet, die ambulante und stationäre Versorgung enger miteinander verbinden soll. Darüber hinaus entstehen Büroflächen für Pflegekräfte und Ärzte. Vor allem aber wird das Bildungszentrum künftig Raum für eine zeitgemäße Ausbildung bieten – inklusive digitaler Lernlabore und neuer Unterrichtskonzepte.

Lernen dort, wo Pflege gelebt wird

Bislang befindet sich das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Winnender Gewerbegebiet Linsenhalde. Mit dem Umzug auf den Klinikcampus verändert sich das Ausbildungskonzept grundlegend.

Theorie und Praxis rücken räumlich zusammen. Auszubildende erleben den Klinikalltag unmittelbar, können schneller zwischen Unterricht und praktischer Ausbildung wechseln und erhalten direkten Einblick in moderne Versorgungsstrukturen. Für die Verantwortlichen ist genau das der entscheidende Vorteil des neuen Campus.

Pflegedirektor Giancarlo Cannavò spricht von einem „Quantensprung“ für die Ausbildung. Moderne digitale Lernumgebungen sollen den Nachwuchs auf die steigenden Anforderungen des Berufs vorbereiten. Gleichzeitig bleibe der Kern der Pflege unverändert: Menschen kompetent, respektvoll und mit hoher fachlicher Qualität zu begleiten.

Ein Signal weit über Winnenden hinaus

Der Baustart fällt in eine Zeit, in der viele Kliniken bundesweit unter wirtschaftlichem Druck stehen. Umso stärker wirkt die Botschaft, die von diesem Vormittag ausgeht. Statt zu sparen, investieren Landkreis, Kliniken und Land in Ausbildung. Statt auf kurzfristige Lösungen zu setzen, entsteht ein Gebäude für die kommenden Jahrzehnte.

Bis 2028 soll alles fertig sein. Mit dem Spatenstich hat nun die Bauphase für das größte Erweiterungsprojekt seit der Fertigstellung der Klinik im Jahr 2014 begonnen.