Rems-Murr-Klinik Winnenden: Klinik stellt auf digitales Parksystem ohne Schranke um – was sich dabei ändert

Parkschein war gestern: Am Rems-Murr-Klinikum Winnenden startet das Freeflow-Parken. Was sich für Patientinnen, Besucher und Mitarbeitende ändert – und was teuer werden kann.
Ein letztes Mal das Fenster herunterkurbeln, um ein Parkticket zu ziehen, danach ist Schluss damit am Rems-Murr-Klinikum Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Ab kommenden Montag, 17. November, heißt es: Freie Fahrt ins digitale Parkzeitalter – das freilich weiterhin kostenpflichtig ist. Ein neues System ersetzt das bisherige Schrankenmodell. Papier, Personal, Parkschein: alles überflüssig.