Am Remembrance Sunday gedachte Prinzessin Kate nicht nur den Kriegsgefallenen Großbritanniens. Mit einer kleinen Geste würdigte sie auch die verstorbene Prinzessin Diana.

Prinzessin Kate (43) nutzte die Gedenkfeier zum Remembrance Sunday für einen kleinen Tribut an Prinzessin Diana (1961-1997). Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) war sie zu der Veranstaltung im Zentrum von London gekommen, bei der den gefallenen Soldaten aus Großbritannien und dem Commonwealth gedacht wurde. Während der Zeremonie stand sie neben Königin Camilla (78) auf dem Balkon.

Kate trug Dianas Perlenohrringe Mitglieder der britischen Königsfamilie versammelten sich am Sonntag, um den Kriegsgefallenen zu gedenken. König Charles leitete am Vormittag eine Schweigeminute ein. Im Anschluss legte er einen Kranz am Kriegerdenkmal ab. Prinz William, der gerade von seiner Brasilien-Reise zurückgekommen war, tat es ihm gleich.

Kate trug einen schwarzen Mantel mit einer Mohnblume an der Brust, wie alle Royals an diesem Tag. Dazu wählte sie die Collingwood Perlenohrringe, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörten. Laut der britischen "The Sun" gehören die Ohrringe zu den Lieblingsstücken der Familie Spencer. Diana hatte sie von Collingwood zur Hochzeit geschenkt bekommen. Sie trug sie häufig zu öffentlichen Anlässen. Auch Kate hatte sie schon öfter getragen, erstmals im Jahr 2017 bei einem spanischen Staatsbankett. Auch bei König Charles' (76) schottischer Krönungszeremonie trug Kate die Perlenohrringe.

Die roten Mohnblumen, die alle Royals tragen, gehen auf das Gedicht "In Flanders Fields" von John McCrae zurück. Die Tradition begann 1921 und ist bis heute das zentrale Symbol des britischen Gedenkens. Der Remembrance Day selbst findet am 11. November statt.