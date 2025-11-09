Am Remembrance Sunday gedachte Prinzessin Kate nicht nur den Kriegsgefallenen Großbritanniens. Mit einer kleinen Geste würdigte sie auch die verstorbene Prinzessin Diana.
Prinzessin Kate (43) nutzte die Gedenkfeier zum Remembrance Sunday für einen kleinen Tribut an Prinzessin Diana (1961-1997). Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) war sie zu der Veranstaltung im Zentrum von London gekommen, bei der den gefallenen Soldaten aus Großbritannien und dem Commonwealth gedacht wurde. Während der Zeremonie stand sie neben Königin Camilla (78) auf dem Balkon.