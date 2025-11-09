Remembrance Sunday: Emotionaler König Charles III. leitet Schweigeminute am Cenotaph

König Charles III. leitete am Sonntag sichtlich berührt die nationale Schweigeminute am Londoner Cenotaph zum Gedenken an die Kriegsgefallenen. Prinz William, der nach einer Woche in Brasilien zurückgekehrt war, legte ebenfalls einen Kranz nieder.
König Charles III. (76) stand am Sonntagmorgen im Zentrum Londons und führte die Nation durch einen der wichtigsten Momente des Jahres. Um exakt 11 Uhr leitete der Monarch die zweiminütige Schweigeminute am Cenotaph-Kriegsdenkmal. Die feierliche Zeremonie erinnerte an alle gefallenen Soldaten aus Großbritannien und dem Commonwealth, die ihr Leben im Kampf verloren haben.