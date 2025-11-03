Remembrance Day: Prinz Harry reist für Veteranen nach Kanada

Prinz Harry reist in den nächsten Tagen nach Toronto. Der Herzog von Sussex wird dort an mehreren Veranstaltungen im Vorfeld des Remembrance Day teilnehmen und Veteranen sowie Militär-Organisationen unterstützen. Die Events in Kanada wurden bereits vor einem Jahr geplant.

Das Büro von Prinz Harry (41) gab dessen nächste Auslandsreise bekannt. Der Herzog von Sussex wird in den nächsten Tagen nach Toronto reisen, um dort an mehreren Veranstaltungen im Vorfeld des Remembrance Day teilzunehmen - des britischen Gedenktags für Veteranen. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Mirror". Nach Kanada wurde der 41-Jährige von der True Patriot Love Foundation eingeladen, einer militärischen Wohltätigkeitsorganisation.

Volles Programm für Prinz Harry am 5. und 6. November Am 5. November nimmt der ehemalige Hauptmann der britischen Armee, der zweimal in Afghanistan im Einsatz war, an mehreren Veranstaltungen zur Unterstützung der kanadischen Streitkräfte und der Veteranen-Community teil. Anschließend ist ein privates Mittagessen der True Patriot Love Foundation geplant, bei dem internationale Veteranen-Themen diskutiert werden. Am Abend steht eine private Spendengala für The HALO Trust auf dem Programm. Die Organisation zur Minenräumung hatte bereits seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), aktiv unterstützt.

Am 6. November besucht Prinz Harry das Veterans Centre am Sunnybrook Health Sciences Centre. Die Einrichtung ist eines der größten Pflegezentren Kanadas für Veteranen und bietet Langzeitpflege für über 150 Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg. Am Abend nimmt Harry am 17. jährlichen True Patriot Love National Tribute Dinner teil. Die Veranstaltung ist Kanadas größte Feier für Militärangehörige, Veteranen und ihre Familien.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde die Reise bereits vor rund einem Jahr geplant. Das Zeitfenster zwischen Bekanntgabe von Harrys Terminen und Reiseantritt ist jedoch deutlich kürzer als bei arbeitenden Mitgliedern der Königsfamilie. Der Grund: Harry genießt nicht mehr das gleiche Sicherheitsniveau. Ankündigungen erfolgen entsprechend den Vorgaben seiner privaten Sicherheitsberater und des Sicherheitsteams der jeweiligen Veranstaltung deswegen meistens sehr kurzfristig.