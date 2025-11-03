Remembrance Day: Prinz Harry reist für Veteranen nach Kanada

Prinz Harry reist in den nächsten Tagen nach Toronto. Der Herzog von Sussex wird dort an mehreren Veranstaltungen im Vorfeld des Remembrance Day teilnehmen und Veteranen sowie Militär-Organisationen unterstützen. Die Events in Kanada wurden bereits vor einem Jahr geplant.
Das Büro von Prinz Harry (41) gab dessen nächste Auslandsreise bekannt. Der Herzog von Sussex wird in den nächsten Tagen nach Toronto reisen, um dort an mehreren Veranstaltungen im Vorfeld des Remembrance Day teilzunehmen - des britischen Gedenktags für Veteranen. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Mirror". Nach Kanada wurde der 41-Jährige von der True Patriot Love Foundation eingeladen, einer militärischen Wohltätigkeitsorganisation.