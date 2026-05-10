Rembrandt-Schau in Kassel: Wie der Maler zur Marke wurde

Dass heute jeder den Namen Rembrandt kennt, könnte der Maler ganz bewusst kalkuliert haben. Wie hat er das gemacht? Eine sehenswerte Ausstellung gibt Aufschluss.
Kann denn nicht mal einer das Licht anmachen? Man sieht ja nur die Hälfte von dem Gesicht dieses jungen Mannes, während eine Backe im Schatten verschwindet. Dabei wüsste man zu gern, wie dieser talentierte Kerl im Detail aussah. Aber nein, als sich Rembrandt als junger Mann selbst porträtierte, erprobte er eine Strategie, die schließlich zu einem Markenzeichen wurde. Statt die Motive ordentlich und gleichmäßig auszuleuchten, inszenierte er lieber dramatische Hell-dunkel-Schauspiele. Und deshalb sieht man auf seinem berühmten Selbstbildnis von 1628 eben nur einen halben Rembrandt.