Rem-Murr-Kreis: Fördergeld für vier Inklusionsprojekte

1 In Winnenden gibt es seit Jahren ein inklusives Fußballteam. Foto: /Gottfried Stoppel

Das Land Baden-Württemberg fördert vier Inklusionsprojekte im Rems-Murr-Kreis. Innovative Vorhaben in Backnang, Winnenden, Murrhardt und Fellbach werden mit knapp 65 000 Euro unterstützt.











Vier wegweisende Inklusionsprojekte aus dem Rems-Murr-Kreis werden vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt. Sie erhalten eine Förderung in Höhe von insgesamt 64 800 Euro. Das haben die Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek (CDU), Christian Gehring (CDU), Swantje Sperling (Grüne) und Ralf Nentwich (Grüne) am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben. „Wir freuen uns sehr über die Förderung dieser wichtigen Inklusionsprojekte. Menschen mit Behinderungen bereichern unser Zusammenleben und sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft“, heißt es in der Erklärung.