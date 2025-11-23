Durch den Umtausch alter Papier-Führerscheine fällt im Waiblinger Landratsamt so viel Arbeit an, dass das Normalgeschäft für mehrere Tage liegen bleiben muss.

Um sich auf den laufenden Umtausch alter Führerscheine konzentrieren zu können, schließt die Führerscheinstelle im Waiblinger Landratsamt (Rems-Murr-Kreis) Anfang Dezember für vier Tage ihre Pforten. In der Woche vom 1. bis zum 4. Dezember werden von Montag bis Donnerstag keine Termine möglich sein. Am Freitag, 5. Dezember, ist die Führerscheinstelle geöffnet – allerdings nur mit Terminvergabe.

Grund für den eingeschränkten Service ist der Austausch überholter Führerscheine. Wer noch einen Kartenführerschein mit dem Ausstellungsjahr 1999 bis 2001 besitzt, ist verpflichtet, den Führerschein bis zum 19. Januar 2026 umzutauschen. In diesem Zusammenhang weist die Behörde auch darauf hin, dass alle Noch-Inhaber von Papierführerscheinen der Geburtsjahrgänge ab 1953 ihren Pappendeckel bereits umgetauscht haben müssen.

Täglich gehen bis zu 120 Anträge auf einen Führerschein-Umtausch ein

Die vorübergehende Schließung der Führerscheinstelle soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, die Umtauschanträge schneller abarbeiten zu können. „Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger ihren neuen Führerschein zeitnah erhalten“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

In den Monaten vor der Frist verdoppelt sich die Zahl der Führerschein-Wünsche, laut einer Sprecherin der Kreisbehörde gehen täglich bis zu 120 Umtausch-Anträge ein. Eine persönliche Vorsprache bei der Führerscheinstelle ist deshalb vom 1. bis zum 4. Dezember nicht möglich. Allerdings ist die Führerscheinstelle in der Schließzeit jeweils von 8 bis 12 Uhr für dringende Fälle wie etwa bei Berufskraftfahrern unter den üblichen Telefonnummern erreichbar.

Außerdem sind Sonderöffnungen zur Abholung der Führerscheine geplant. Die Führerscheinstelle nimmt hierfür gezielt Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern auf. Die KFZ-Zulassungsstelle in Waiblingen mit ihren Außenstellen in Backnang und Schorndorf bleibt regulär geöffnet, mit und ohne Termin.