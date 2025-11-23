Durch den Umtausch alter Papier-Führerscheine fällt im Waiblinger Landratsamt so viel Arbeit an, dass das Normalgeschäft für mehrere Tage liegen bleiben muss.
Um sich auf den laufenden Umtausch alter Führerscheine konzentrieren zu können, schließt die Führerscheinstelle im Waiblinger Landratsamt (Rems-Murr-Kreis) Anfang Dezember für vier Tage ihre Pforten. In der Woche vom 1. bis zum 4. Dezember werden von Montag bis Donnerstag keine Termine möglich sein. Am Freitag, 5. Dezember, ist die Führerscheinstelle geöffnet – allerdings nur mit Terminvergabe.