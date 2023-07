Was ist der Islam? Was glauben Muslime?

Der Islam macht vielen Angst. Doch es sind die Radikalen, die man fürchten muss - wir erklären in einer komprimierten Übersicht die Geschichte des Islam und seiner verschiedenen Strömungen und wie diese einzuordnen sind.









Stuttgart - Ein Fünftel der Menschheit verneigt sich Tag für Tag gen Mekka. Keine der Weltreligionen wächst so schnell wie der Islam, der so viel bedeutet wie Unterwerfung und völlige Hingabe an Gott.