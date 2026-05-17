US-Flaggen, Trump-Fans, Betende, die niederknien: Auf der National Mall kommen Tausende zu einer Gebetsveranstaltung zusammen. Die US-Regierung preist das Treffen. Doch es gibt auch Kritik.
Washington - Tausende sind im Herzen der US-Hauptstadt Washington für eine ganztägige Gebetsveranstaltung im Rahmen des 250. Geburtstags der USA zusammengekommen. Vielfach in den Farben der amerikanischen Flagge gekleidet versammelten sie sich auf der National Mall zu einem Event, dass das Weiße Haus auf der Plattform X als "beeindruckenden Tag des Gebets, des Lobpreises und des Patriotismus" promotete.