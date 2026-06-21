Relegationfinale zur Landesliga: Verkorkste Runde endet für den TV Echterdingen mit Dramatik-Happy-End

Der TV Echterdingen sichert sich den Klassenverbleib durch einen 7:5-Sieg nach Elfmeterschießen. Auf die Freude folgt der Paukenschlag: Zwei weitere Spieler gehen.
Wie sagte es der Trainer Daniel Heisig nach der Partie treffend: „Wir waren schon in der Bezirksliga, und dann kam Figo.“ „Figo“, damit ist Filippe Cesareo gemeint, eigentlich Fachkraft in der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen. Er hielt tief in der Nachspielzeit des Relegationsendspiels nach einem abgewehrten Eckball aus 18 Metern mit seinem schwächeren Fuß einfach mal drauf und wurde wenig später von seinen Mitspielern nahezu erdrückt. Es war in Dagersheim das 2:2 gegen den SV Ebersbach und rettete den Filder-Landesligisten auf den absolut letzten Drücker in die Verlängerung – der Schiedsrichter pfiff nämlich gar nicht mehr an.