Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen gewinnen das erste Relegationsspiel um den Aufstieg gegen den FV Rot-Weiß Weiler mit 1:0 – und blicken auf die nächste Aufgabe.

Der TSV Köngen hat den ersten Schritt Richtung Fußball-Verbandsliga gemacht. Der Landesligist gewann sein Relegationsspiel in Ratzenried gegen den FV Rot-Weiß Weiler knapp mit 1:0 (0:0). Köngens Spielertrainer Domenic Brück ordnete den Erfolg aber durchaus kritisch ein: Nach starkem Beginn sah er auch einen deutlichen Bruch im Spiel seiner Mannschaft.

Dabei hatten die Köngener trotz der langen Anreise zunächst beinahe ideale Voraussetzungen vorgefunden. Vor rund 500 Zuschauern erwischte der Landesliga-Zweite gegen den Zweiten der Staffel 4 den besseren Start. „Wir sind eigentlich sehr, sehr gut ins Spiel gekommen“, erzählte Brück. Sein Team kontrollierte das Geschehen, hatte viel Ballbesitz und kam früh zu guten Möglichkeiten.

Toni Panne vergibt frühe Führungschance für den TSV Köngen

Schon nach wenigen Minuten bot sich für Toni Panne die große Chance zur Führung: Nach einem Pass in die Tiefe tauchte er frei vor dem Tor auf, setzte den Ball aber neben das Gehäuse. Auch danach blieb der TSV am Drücker. Dennis Vrljicak und erneut Panne kamen zu Abschlüssen, ein Freistoß von Brück ging knapp über das Tor. „Die erste Viertelstunde war eine eindeutige Sache. Nur haben wir daraus keine Früchte getragen“, haderte der Spielertrainer.

Nach rund 25 Minuten kippte die Partie aber. Ein Fehler im Köngener Spielaufbau brachte Weiler erstmals gefährlich nach vorne. Die Weilerer fanden nun besser zwischen die Linien, wurden aktiver und kamen selbst zu Abschlüssen. „Dann kam ein kompletter Bruch in unser Spiel“, erzählte Brück und ergänzte: „Wir sind nicht mehr so in unser Spiel reingekommen.“ Zur Pause blieb es beim 0:0.

Auch kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte waren die Köngener noch nicht ganz wach: Torhüter Marc Vogelmann blieb im Eins-gegen-eins Sieger und verhinderte den Rückstand. Danach wurde die Begegnung taktischer und zerfahrener. Beide Abwehrreihen dominierten, Weiler blieb vor allem über Standards gefährlich, doch Köngen fand darauf meist gute Antworten.

Köngens Spielertrainer Domenic Brück erzielt den Siegtreffer

Den entscheidenden Stich setzte schließlich der TSV. In der 56. Minute kombinierten sich die Köngener sauber nach vorne. Panne spielte Brück in der Tiefe frei, der Spielertrainer blieb ruhig und traf zum 1:0. Für Brück war es ausgerechnet in diesem wichtigen Relegationsspiel sein erstes Saisontor.

Köngens Spielertrainer Domenic Brück erzielt das goldene Tor des Spiels - und gleichzeitig seinen ersten Saisontreffer. Foto: Robin Rudel

Danach verteidigten die Köngener den knappen Vorsprung konsequent. „Unsere Abwehrreihe hat dominiert, wir haben wenig bis gar nichts mehr zugelassen“, sagte Brück. Zugleich verpasste es der TSV, die Partie früher zu entscheiden. Mehrere Kontermöglichkeiten wurden nicht sauber ausgespielt, in der Nachspielzeit scheiterte Nikita Hindennach noch am FV-Torhüter. So blieb es bis zum Schluss spannend. Verdient war der Erfolg aus Brücks Sicht dennoch: „Mit der Anfangsviertelstunde, in der wir extrem dominiert haben, und mit der einen oder anderen Konterchance waren wir wahrscheinlich die Nuance besser.“

„Fiebertraum“ geht in Starzach weiter

Gleichzeitig sieht Brück vor der nächsten Aufgabe Verbesserungsbedarf. Nach dem starken Beginn hat „mein Team die Struktur nach vorne zu sehr eingebüßt. So große Schwankungen sollte unser Spiel nicht haben“. Schon am Samstag (15.30 Uhr) geht der „Fiebertraum“ (Brück) weiter. Dann trifft der TSV in Starzach auf den Landesliga-Zweiten der Staffel 3, die SG Empfingen. Der Spielertrainer erwartet ein ganz anderes Spiel als gegen Weiler. „Empfingen hat sehr schnelle Spieler vorne, eine gute Offensivkraft und einen sehr guten Stürmer, der viele Tore erzielt“, sagte Brück.

Verzichten muss Köngen weiterhin auf Top-Torjäger Yannik Kögler, der erneut urlaubsbedingt nicht mitwirken wird. „Der fehlt uns natürlich“, sagte Brück. Gleichzeitig betonte er, „dass wir uns auf die Stärken des Gegners einstellen müssen, ohne den eigenen Ansatz zu verlieren“. Gerade diese Anpassungsfähigkeit hat sein Team in dieser Saison aber bereits mehrfach bewiesen. Je weiter es in der Relegation gehe, desto wichtiger sei aber auch die Vorbereitung auf den Gegner. „Bislang haben wir den Fokus oft nur auf die eigene Entwicklung gelegt. Nun gehört es aber auch dazu, sich genauer mit den Stärken des Gegners zu beschäftigen“, betonte Brück.

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Gegen Empfingen erwartet er erneut ein enges Duell. „Wenn Spitzenteams gegeneinander spielen, sind das Spiele auf Messerschneide“, sagte Brück. „Da entscheiden Nuancen und die höhere Effizienz.“ Nach dem Erfolg gegen Weiler will Köngen auch am Samstag wieder in den entscheidenden Momenten da sein, den Traum vom Aufstieg in die Verbandsliga am Leben halten und ins Relegationsfinale einziehen.

TSV Köngen: Vogelmann; Durst (75. Schadt), Vrljicak (84. Prinz), Panne (71. Hiller), Schlotterbeck (74. Nikita Hindennach), Herz, Kimi Hindennach, Lander, Brück, Dobler, Rüttinger.