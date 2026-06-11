Relegation zur Fußball-Verbandsliga: TSV Köngen träumt weiter von Aufstieg – dank 1. Saisontor des Spielertrainers

Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen gewinnen das erste Relegationsspiel um den Aufstieg gegen den FV Rot-Weiß Weiler mit 1:0 – und blicken auf die nächste Aufgabe am Samstag.
Der TSV Köngen hat den ersten Schritt Richtung Fußball-Verbandsliga gemacht. Der Landesligist gewann sein Relegationsspiel in Ratzenried gegen den FV Rot-Weiß Weiler knapp mit 1:0 (0:0). Köngens Spielertrainer Domenic Brück ordnete den Erfolg aber durchaus kritisch ein: Nach starkem Beginn sah er auch einen deutlichen Bruch im Spiel seiner Mannschaft.