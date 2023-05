16 Die erste Liga weiterhin fest im Blick VfB-Kapitän Christian Gentner Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart kämpft gegen Union Berlin um den Verbleib in der Bundesliga. Nur die Erstklassigkeit sichert dem Verein die Zukunft. Was passiert im Fall des Abstiegs?









Stuttgart - Zum Schluss hat sich die zweite Liga noch einmal von ihrer Schokoladenseite gezeigt. Das war am 21. Mai 2017, als die Sonne vom blauen Himmel über Bad Cannstatt lachte. Der VfB Stuttgart besiegte die Würzburger Kickers am letzten Spieltag vor vollem Haus mit 4:1. Mittelfeldmann Alexandru Maxim kletterte auf das Plexiglasdach der Reservebank, schrie seine Freude heraus und reckte die Arme in die Höhe, ehe man den Fans die begehrteste Autofelge im deutschen Fußball-Unterhaus präsentierte: die Meisterschale der zweiten Liga in ihrem gewöhnungsbedürftigen Design.