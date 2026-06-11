Relegation Bezirksliga Stuttgart: „Wir haben vor niemandem Angst“ – „Griechenland“ trifft auf „Türkei“

Beim Relegationsspiel zur Bezirksliga kommt es zum brisanten Duell zwischen GFV Ermis Metanastis und Türkspor Stuttgart. Die historischen Wurzeln der Teams versprechen Brisanz.
Passend zur am Donnerstag gestarteten Fußball-Weltmeisterschaft treffen in der ersten Relegationsrunde zur Bezirksliga Griechenland und die Türkei aufeinander. Freilich sind nicht alle Spieler des GFV Ermis Metanastis Griechen und nicht alle bei Türkspor Stuttgart Türken, die historischen Wurzeln beider Mannschaften sorgen jedoch für zusätzliche Brisanz.