Relegation Bezirksliga Stuttgart: „Wir haben vor niemandem Angst“ – „Griechenland“ trifft auf „Türkei“

Beim Relegationsspiel zur Bezirksliga kommt es zum brisanten Duell zwischen GFV Ermis Metanastis und Türkspor Stuttgart. Die historischen Wurzeln der Teams versprechen Brisanz.

Passend zur am Donnerstag gestarteten Fußball-Weltmeisterschaft treffen in der ersten Relegationsrunde zur Bezirksliga Griechenland und die Türkei aufeinander. Freilich sind nicht alle Spieler des GFV Ermis Metanastis Griechen und nicht alle bei Türkspor Stuttgart Türken, die historischen Wurzeln beider Mannschaften sorgen jedoch für zusätzliche Brisanz.

Sportlich ist das Spiel am Samstag, um 18 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Weilimdorf, zumindest gemessen am Liga-Ergebnis, ein Duell auf Augenhöhe. Türkspor hat sich in der Staffel 1 der Kreisliga A mit 66 Punkten die Vizemeisterschaft gesichert. Ermis hat in der Staffel 2 am letzten Spieltag das Fernduell mit dem ABV Stuttgart gewonnen und ist mit 64 Zählern in die Relegation eingezogen. „Wir stehen zurecht dort, wo wir jetzt sind, und haben deshalb auch vor niemandem Angst“, sagt der Ermis-Trainer Jetmir Fetai. Er sagt aber auch: „Das ist schon eine ziemlich knackige Nummer. Die haben sehr namhafte Spieler in ihren Reihen.“

Das weiß auch Memik Erdogan. Der Türkspor-Coach kann sich unter anderem auf den Ex-Profi Shkemb Miftari (37 Treffer in 15 Spielen) und Emir Dogansoy (38 Tore in 26 Spielen) verlassen. Erdogan sagt: „Wir gehen mit breiter Brust in die Spiele.“

Für den Gewinner geht es am 20. Juni in der entscheidenden zweiten Runde gegen den SV Rohrau oder die Svgg Aidlingen.