1 Die Fans des VfB Stuttgart können das Relegations-Auswärtsspiel in der Mercedes-Benz Arena schauen. Foto: Pressefoto Baumann

Wer das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in der Relegation sehen möchte, kann dies auch in der Mercedes-Benz Arena tun. Der Fußball-Bundesligist bietet ein Public Viewing für die Fans an.

Stuttgart - Noch steht der Gegner nicht fest, aber die Rahmenbedingungen nehmen Formen an. Der VfB Stuttgart muss in der Relegation gegen den SC Paderborn oder Union Berlin ran. Die Entscheidung fällt am kommenden Wochenende. Sicher ist hingegen schon, dass die Schwaben ihren Fans ein Public Viewing für das Auswärtsspiel am Montag, den 27. Mai (20.30 Uhr) anbieten.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilt, ist der Eintritt in der Mercedes-Benz Arena frei. Allerdings wird ein Mindestverzehr von 5,50 Euro am Eingang einkassiert. Dafür gibt es beim Einlass einen Gutschein. Das Spiel wird auf einem 60-Quadratmeter-Videotruck vor der Cannstatter Kurve gezeigt. Die Arena wird um 19 Uhr geöffnet. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr. Die Platzwahl ist frei.

Der Vorverkauf für das Public Viewing startet ab sofort. Tickets können beim VfB-Onlineshop, den VfB-Fanshops sowie bei der Service-Hotline unter der Nummer 01806/991893 geordert werden.