1 GTA 6 ist erneut in die Ferne gerückt. Foto: Rockstar/dpa

Die Fans von „Grand Theft Auto“ sind langes Warten gewohnt. Elf Jahre ist es her, dass „GTA V“ erschienen ist. Der sechste Teil des Blockbuster-Games wird nun nicht mehr in diesem Jahr starten.











Das mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe „Grand Theft Auto“ (GTA) wird nicht - wie ursprünglich geplant - noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. „Grand Theft Auto VI wird nun am 26. Mai 2026 veröffentlicht“, teilte der New Yorker Publisher Rockstar Games mit.