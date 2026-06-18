Rekordwerte zum WM-Start: MagentaTV meldet 36 Millionen Zuschauer

Die FIFA WM 2026 beschert MagentaTV einen Rekordstart ins Turnier: In der ersten Woche verfolgten mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele. Auch andere Bestmarken meldet die Telekom.

Die bisherige WM-Bilanz fällt für Rechteinhaber MagentaTV äußerst positiv aus. Die Fernseh- und Streaming-Plattform der Deutschen Telekom blickt auf die erfolgreichste Woche der bisherigen eigenen Geschichte zurück. Nach den ersten sieben Tagen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 meldet die Telekom Bestmarken bei den Zuschauerzahlen, in den sozialen Medien und bei der mobilen Datennutzung. Mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in dieser Zeit die Gruppenspiele auf den drei MagentaTV-Kanälen.

Bisheriges Spitzenspiel Frankreich gegen Senegal In der Spitze erreichte die exklusive Partie Frankreich gegen Senegal 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und stellte damit eine neue Bestmarke für MagentaTV auf. Zu beachten ist hier, dass MagentaTV nicht etwa wie die AGF Videoforschung für TV-Kanäle Durchschnitts-Reichweiten meldet, sondern Spitzenwerte, die naturgemäß höher liegen.

Auch das exklusiv bei MagentaTV zu sehende Gruppenspiel Niederlande gegen Japan kam in der Spitze auf vier Millionen Augenpaare. Das parallel im Ersten zu sehende erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao bescherte MagentaTV immer noch 3,3 Millionen Zuschauende. Im Ersten hatten zeitgleich im Schnitt 23,43 Millionen Menschen eingeschaltet.

Absätze gegenüber der EM mehr als verdoppelt

Bei den Abo-Absätzen verzeichnet die Telekom nach eigenen Angaben ein Allzeithoch. Im Vergleich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland habe sich die Zahl der Absätze mehr als verdoppelt.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ordnet die Werte so ein: "Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten. Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht." Besonders lobt Butzen die "ausführliche Berichterstattung mit unserem herausragenden On-Air-Team vor Ort und im WM-Studio und unserem Breakfast-Club, mit dem wir definitiv einen Nerv getroffen haben".

Rekorde im Netz und in den sozialen Medien

Auch die Zahlen für das Mobilfunknetz der Telekom beim deutschen WM-Start beeindrucken. Beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao lag der Datendurchsatz in der Spitze bei 2.700 Gigabit pro Sekunde. Für MagentaTV wurde während der Partie mit 14.700 Gigabit pro Sekunde ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht, heißt es weiter in der Mitteilung.

In den sozialen Medien meldet die Telekom gleichfalls Bestwerte. Bereits in den ersten Tagen seien über die hauseigenen Kanäle mehr als 300 Millionen Impressions zusammengekommen. Im Fokus standen dabei unterhaltsame Clips mit den MagentaTV-Experten und bekannten Fußball-Gesichtern Thomas Müller (36), Jürgen Klopp (59) und Mats Hummels (37) sowie die sportlichen Highlights der bisherigen Spiele.

Auch einige Achtelfinals und Viertelfinals exklusiv bei MagentaTV

Das exklusive MagentaTV-Rechtepaket umfasst neben ausgewählten Gruppenspielen auch einige K.-o.-Partien. Dazu zählen sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz drei. Insgesamt zeigt der Anbieter alle 104 Spiele live, 44 davon exklusiv.