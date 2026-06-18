Rekordwerte zum WM-Start: MagentaTV meldet 36 Millionen Zuschauer

Die FIFA WM 2026 beschert MagentaTV einen Rekordstart ins Turnier: In der ersten Woche verfolgten mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele. Auch andere Bestmarken meldet die Telekom.
Die bisherige WM-Bilanz fällt für Rechteinhaber MagentaTV äußerst positiv aus. Die Fernseh- und Streaming-Plattform der Deutschen Telekom blickt auf die erfolgreichste Woche der bisherigen eigenen Geschichte zurück. Nach den ersten sieben Tagen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 meldet die Telekom Bestmarken bei den Zuschauerzahlen, in den sozialen Medien und bei der mobilen Datennutzung. Mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in dieser Zeit die Gruppenspiele auf den drei MagentaTV-Kanälen.