Rekordversuch in Markgröningen: Auf dem Weg zum Weltrekord: 92 Menschen bilden eine Kette aus Rollatoren

Um auf die große Bedeutung von Rollatoren hinzuweisen, hat Graziella Scaricamazza aus Markgröningen zu einem Weltrekordversuch aufgerufen – die Resonanz ist überwältigend.
„Wenn wir in Markgröningen schon einen Rekord brechen, dann richtig.“ Damit hat der Bürgermeister Jens Hübner den Nagel auf den Kopf getroffen: 59 Menschen haben vor einigen Monaten in Eberswalde die, nach eigenen Angaben, längste Rollatorenkette der Welt gebildet. In Markgröningen waren es nun sage und schreibe 92 Menschen, die zusammengekommen sind, um gemeinsam einen neuen Rekord aufzustellen.