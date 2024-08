Rekordverdächtiges im Kreis Böblingen: Wo ist er denn jetzt: der Mittelpunkt in Baden-Württemberg?

Wo ist er denn jetzt: der Mittelpunkt in Baden-Württemberg?

6 So sieht der Böblinger Mittelpunkt aus der Vogelperspektive aus. Eine hölzerne Treppe hilft den Besuchern den steilen Weg hinauf. Foto: Stefanie Schlecht

In Böblingen liegt der Mittelpunkt von Baden-Württemberg, sagen die Böblinger. Aber nicht nur dort: Auch in Tübingen liegt der Mittelpunkt Baden-Württembergs, sagen die Tübinger. Also ab durch die Mitte!











Warum eine ganze Armada von Wegweisern mitten im Wald bei Böblingen auf die geografische Mitte von Baden-Württemberg zeigt, erklärt sich vielleicht so: Seit jeher interessieren sich die Menschen für geografische Orte. In der christlichen Seefahrt wurde bei der Äquatorüberquerung ein ziemlich unchristlicher Bohei gemacht, Amundsen lieferte sich mit Scott eine mörderische Fahrt zum Südpol, ein Bestseller wurde Jules Vernes Roman „Reise zum Mittelpunkt der Erde“, wo eine deutsche Forscherfamilie in einen isländischen Vulkan einsteigt und vom Stromboli wieder ausgespuckt wird.