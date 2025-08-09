Rekordtemperaturen in Stuttgart: Was bringt der Hitzeaktionsplan Kindern und Eltern?

Es ist heiß in Stuttgart – und künftig wird es noch mehr Hitzetage geben. Darum hat die Stadt einen Hitzeaktionsplan aufgestellt. Welche Maßnahmen sieht dieser für Familien vor?
Gerade ist es wieder deutlich zu spüren: Der globale Klimawandel hat Deutschland fest im Griff. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Hitzetage in den kommenden Jahren tendenziell immer weiter steigt – und Stuttgart könnte aufgrund seiner Kessellage die heißeste Stadt in der Bundesrepublik werden. Die Verwaltung will und muss sich vorbereiten und hat dazu einen Hitzeaktionsplan erarbeitet. Welche von den darin festgehaltenen Maßnahmen betreffen Familien ganz konkret?