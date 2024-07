Rekordsumme: Dino-Skelett bringt bei Auktion fast 45 Millionen Dollar

1 Unglaublich gut erhalten ist das Skelett, sagt das Auktionshaus Foto: Matthew Sherman/Sotheby's/dpa

Immer wieder werden Dinosaurier-Skelette oder Teile davon teuer versteigert, auch wenn Forscher das kritisch sehen. Jetzt hat in New York erneut ein Stegosaurus-Skelett viele Millionen eingebracht.











New York - Ein rund 150 Millionen Jahre altes Skelett eines Stegosaurus ist bei einer Auktion in New York für fast 45 Millionen Dollar (etwa 40 Millionen Euro) versteigert worden. Nach einem rund fünfzehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Interessierten habe ein anonymer Bieter für 44,6 Millionen Dollar den Zuschlag bekommen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.