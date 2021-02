Unglück am Feldberg In Loch unter Schneedecke gestürzt – 27-Jährige ringt mit dem Tod

Schreckliches Unglück am Feldberg: Eine 27 Jahre alte Wanderin ist in ein drei Meter tiefes Loch unter der Schneedecke gestürzt und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach dem Sturz der Frau waren mehrere Lawinen abgegangen, was die Rettung umso schwieriger machte.