Rekordpreis für goldene Uhr von „Titanic“-Überlebende

Foto: Henry Aldridge And Son via PA Media/dpa

Eine goldene Taschenuhr, die Überlebende der „Titanic“ ihrem Retter geschenkt haben, hat bei einer Auktion in Großbritannien einen Rekordpreis erzielt. Der Zeitanzeiger aus 18-karätigem Gold wurde beim Auktionshaus Henry Aldridge & Son für 1,56 Millionen Pfund (1,87 Millionen Euro) von einem privaten Sammler aus den USA gekauft, wie britische Medien berichteten.

Die „RMS Titanic“ ist in den Gewässern vor der damaligen britischen Provinz Ulster zu sehen. Foto: Pa/PA Wire/dpa

Teuerstes Erinnerungsstück

Mehr Geld wurde demnach noch nie bei einer Versteigerung für ein Erinnerungsstück an das bekannteste Schiffsunglück der Geschichte gezahlt. Damit ist der höchste Preis für ein „Titanic-Andenken in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal geknackt worden.

Lesen Sie auch

Erst im März war eine goldene Taschenuhr des reichsten Passagiers, Millionär John Jacob Astor, für 1,175 Millionen Pfund vom selben Auktionshaus versteigert worden. Zuvor trug diesen Titel eine Geige, die während des Untergangs gespielt wurde und 2013 im selben Auktionshaus für 1,1 Millionen Pfund den Besitzer wechselte.

Ungebrochene Faszination für die „Titanic“

Die erneute Rekordauktion zeige, dass die Faszination der „Titanic“ ungebrochen sei, zitierte die BBC den Auktionator Andrew Aldridge. Das Angebot an Erinnerungsstücken werde „immer geringer und die Nachfrage immer größer“.

Der Untergang der „Titanic“ist die bekannteste Katastrophe der Seefahrt. Am 10. April 1912 fuhr der als unsinkbar geltende Luxusliner auf seiner Jungfernfahrt vom britischen Southampton nach New York. Erforscht wird die Unglücksstelle unter anderem mit U-Booten.

Am 15. April gegen 2.20 Uhr sank die "Titanic", nachdem sie am 14. April um 23.40 Uhr im Nordatlantik – etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland – einen Eisberg gerammt hatte. 1514 der mehr als 2200 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Das Unglück zog in die Geschichtsbücher ein – und später auch in die Drehbücher Hollywoods.

700 Überlebende gerettet

Als erstes Schiff erreichte damals innerhalb weniger Stunden das Passagierschiff „HMS Carpathia“ die Unglücksstelle. Kapitän Arthur Rostron und seine Crew fischten mehr als 700 Überlebende aus dem Wasser. Zum Dank überreichten später die Witwen von drei wohlhabenden Reisenden, darunter die Frau des reichsten Passagiers John Jacob Astor, dem Kapitän die goldene Uhr.

Im Deckel steht die Widmung „Überreicht an Kapitän Rostron mit der tief empfundenen Dankbarkeit und Anerkennung dreier Überlebender der Titanic am 15. April 1912, Mrs. John B. Thayer, Mrs. John Jacob Astor und Mrs. George D. Widener“.