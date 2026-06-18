Rekordhöhe bei „6aus49“: Lotto-Jackpot nicht geknackt - weiter bei 50 Millionen Euro

Im Lotto „6aus49“ liegen weiterhin 50 Millionen Euro im Jackpot der Gewinnklasse 1. Das ist ein Rekord. Nächste Möglichkeit auf den Gewinn ist Samstag.

Der Lotto-Jackpot in Rekordhöhe von 50 Millionen Euro ist erneut nicht geknackt worden. Bei der Ziehung von Lotto „6aus49“ tippte am Mittwoch ein Spieler aus Niedersachsen zwar alle sechs Gewinnzahlen richtig, lediglich die korrekte Superzahl 9 fehlte ihm. In der Gewinnklasse 2 erhält er 902.812,80 Euro, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Die nächste Chance, um den maximal möglichen Jackpot zu gewinnen, gibt es am kommenden Samstag.

Bei „6aus49“ ist es in den vergangenen 24 Ziehungen bundesweit niemandem gelungen, die sechs Gewinnzahlen plus Superzahl korrekt zu tippen. Zuletzt war dies am 25. März 2026 einer Person aus Bayern gelungen. Die Gewinnsumme ist mit der Höchstgrenze von 50 Millionen Euro gedeckelt.

Erfolgsaussichten beim Lotto sind extrem gering

Was sich in dieser Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht, ist der nächste Einstiegs-Jackpot. Über die Deckelung hinaus erspielte Ausschüttungsbeträge würden als Jackpot-Überlauf gesammelt, hieß es bei der Lotto-Gesellschaft. Die nächste Jackpot-Phase starte dadurch bereits mit einer höheren Summe als im Normalfall.

Zu den Gefahren des Lottospiels gehört, dass es süchtig machen kann und Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben, als ihnen eigentlich finanziell möglich ist, warnen Suchtexperten. Die Erfolgsaussichten sind extrem gering.