7 Meisterhaft – die Bayern Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Bayern waren seit 1963 stramme 32 mal Deutscher Fußballmeister – dafür gibt es fünf Sterne. Wer hat noch welche?















Seit der Saison 2004/05 gibt die Deutsche Fußball Liga als Reaktion auf einen Aufdruck auf den Trikots des VfB Stuttgart den Vereinen der 1. und 2. Bundesliga die Möglichkeit, ihre Meisterschaftserfolge auf der Spielkleidung sichtbar zu machen. Dies erfolgt in Form von kleinen Sternen, deren Anzahl sich nach der Anzahl der in der Bundesliga errungenen Meisterschaften (also ab Saison 1963/64) richtet: Ab drei Titeln ist man berechtigt, einen Stern zu tragen, zwei Sterne gibt es ab fünf Titeln, drei Sterne ab zehn Titeln, vier Sterne ab 20 Titeln und fünf Sterne ab 30 Titeln. Wir haben uns gefragt, wer außer den Bayern noch Meistersterne hat. In unsere Bildergalerie stellen wir sie vor.