Rekord im All: Sonde passiert Sonne in Rekordnähe

4 Die Computergrafik zeigt die "Parker Solar Probe"-Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa auf dem Weg zur Sonne. Foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Nasa/dpa

Eine Raumsonde ist nach Forscherberechnungen so tief wie keine zuvor in die Atmosphäre der Sonne eingedrungen. Und sie erzielte noch einen weiteren Rekord.











Göttingen/Washington - Eine Raumsonde ist nach Berechnungen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu Weihnachten so nah an der Sonne vorbeigeflogen wie kein menschengemachtes Objekt zuvor. Demnach kam die Sonde "Parker Solar Probe" am Mittag bis auf 6,1 Millionen Kilometer an die Oberfläche der Sonne heran. Nachprüfen lässt sich das jedoch noch nicht, da die Sonde mehrere Tage keinen Kontakt zur Erde hat.