Rekord-Einstieg: Helene Fischer stürmt erstmals als Solokünstlerin die Chart-Spitze

Helene Fischer stürmt mit ihrer neuen Single "Heute Nacht" an die Spitze der Charts. Der offizielle WM-Song von MagentaTV ist ihre erste Nummer eins als Solokünstlerin.

Das war ein Auftakt nach Maß: Eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft setzt Helene Fischer (41) mit ihrer neuen Single "Heute Nacht" ein deutliches Zeichen. Der Titel landet direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Es ist Fischers erste Nummer eins als Soloact, 2023 musste sie sich den Platz für die "Atemlos durch die Nacht"-Jubiläumsversion mit Rapperin Shirin David (31) noch teilen. Bei der Erstveröffentlichung schaffte es der Megahit nur auf den dritten Platz.

Doch Fischer gelingt mit ihrem neuen Titel noch mehr, nämlich die umsatzstärkste Releasewoche seit über zwei Jahren. "Ich freue mich so! Danke!! Der ist für euch!! Das feiern wir gemeinsam auf Tour!", schwärmt Fischer auf Instagram zu einem Foto mit der Nummer-1-Auszeichnung. In einem Video sieht man sie den Erfolg zudem mit ihrem Team und einer Torte feiern.

WM-Hymne und Tourstart

"Heute Nacht" fungiert als offizieller Song des WM-Übertragungspartners MagentaTV und wird Millionen Fußballfans in Trailern, Highlight-Clips und Live-Übertragungen ab 11. Juni durch das Turnier begleiten. Parallel startet Helene Fischer am 10. Juni in Dresden ihre 360-Grad-Stadiontournee, mit der die erfolgreichste deutsche Musikerin ihrer Generation das 20-jährige Bühnenjubiläum feiert. Die Single ist die erste Auskopplung aus dem kommenden Studioalbum, auf das Fischers Fans seit fünf Jahren warten.

Tote Hosen ziehen bei Album-Rekord gleich

Mit ihrem Nummer-1-Hit lässt Helene Fischer in den Single-Charts bekannte Namen hinter sich: Justin Bieber feat. Nicki Minaj rutschen wegen ihr mit "Beauty And A Beat" von der Spitze auf Platz zwei ab, Zara Larsson stürzt mit "Lush Life" ebenfalls um einen Rang ab. Ariana Grande (32) steigt mit "Hate That I Made You Love Me" - der Lead-Single aus ihrem angekündigten Album "petal" - auf Platz vier ein, auf Platz fünf fällt "Dracula" von Tame Impala von der Drei in der Vorwoche.

In den Offiziellen Deutschen Album-Charts stehen derweil Die Toten Hosen im Mittelpunkt: "Trink aus, wir müssen gehen!" ist das 13. Nummer-1-Album der Düsseldorfer Band - damit ziehen Campino (63) und seine Mitstreiter mit ihrem letzten Album mit BAP und Depeche Mode als Band mit den meisten Chart-Führungen in der deutschen Albumhistorie gleich. Obendrauf gelingt den Toten Hosen mit ihrer Abschiedsplatte der stärkste Album-Start eines deutschen Künstlers seit vier Jahren.

Die weiteren Top-Plätze in den Album-Charts gehen an Paul McCartney mit "The Boys Of Dungeon Lane" und Farid Bang mit "So muss man gehen".