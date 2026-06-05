Rekord-Einstieg: Helene Fischer stürmt erstmals als Solokünstlerin die Chart-Spitze

Helene Fischer stürmt mit ihrer neuen Single "Heute Nacht" an die Spitze der Charts. Der offizielle WM-Song von MagentaTV ist ihre erste Nummer eins als Solokünstlerin.
Das war ein Auftakt nach Maß: Eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft setzt Helene Fischer (41) mit ihrer neuen Single "Heute Nacht" ein deutliches Zeichen. Der Titel landet direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Es ist Fischers erste Nummer eins als Soloact, 2023 musste sie sich den Platz für die "Atemlos durch die Nacht"-Jubiläumsversion mit Rapperin Shirin David (31) noch teilen. Bei der Erstveröffentlichung schaffte es der Megahit nur auf den dritten Platz.