Rekord bei Auktion: Francis Ford Coppola versteigert Uhr für über zehn Millionen Dollar

Eine maßgefertigte Uhr von Francis Ford Coppola (86) ist für 10,8 Millionen Dollar verkauft worden. Der Prototyp - den der Regisseur auch mitentworfen hatte - gehörte zu sieben Uhren, die bei der Auktion von Phillips in New York angeboten wurden. Laut US-Medienberichten wurde die Armbanduhr nach elf Minuten an einen anonymen Telefonbieter verkauft. Es soll der höchste Preis sein, der jemals für eine Uhr bei einer Auktion in den USA erzielt wurde, seit Phillips 2017 Paul Newmans (1925-2008) Rolex verkauft hatte.

"Ultimative kreative Zusammenarbeit" Das Auktionshaus zeigte sich begeistert vom Ergebnis des Prototypenverkaufs: "Die Bedeutung dieser Uhr, die die ultimative kreative Zusammenarbeit zwischen zwei der größten Köpfe der Film- und Uhrengeschichte darstellt, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte Paul Boutros von Phillips in einer Erklärung gegenüber "The Hollywood Reporter". "Im Vorfeld der Auktion hatten wir Interessenten aus aller Welt, und es war wunderbar, heute im Auktionssaal von Phillips in New York das wohlverdiente Weltrekordergebnis zu sehen."

Das einzigartige Modell, das Francis Ford Coppola gemeinsam mit dem renommierten Uhrmacher François-Paul Journe entworfen hat, verfügt über einen schwarzen Zeiger in Form einer menschlichen Hand, deren Finger und Daumen sich ausstrecken oder zurückziehen, um verschiedene Stunden anzuzeigen.

Francis Ford Coppola hat viel Geld verloren

Coppola hat vergangenes Jahr mit seinem Film "Megalopolis" viel Geld verloren. Das Projekt soll über 120 Millionen Dollar gekostet haben, weltweit aber nur 14,3 Millionen Dollar eingespielt haben. Der Filmemacher hatte sein Herzensprojekt Medienberichten zufolge mit seinem eigenen Vermögen finanziert. Er verkaufte dafür angeblich sogar die Mehrheit seiner Anteile an seinem Weingut Inglenook an ein kalifornisches Unternehmen.