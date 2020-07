Etliche Verstöße gegen Corona-Verordnung Breitenauer See wird ab Freitag gesperrt

Der Breitenauer See im Kreis Heilbronn wird bis auf Weiteres gesperrt. Grund sind zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnung am vergangenen Wochenende. Die Sperrung tritt am Freitag in Kraft.