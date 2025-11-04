Reitturnier in Stuttgart: Treffen der Olympiasieger in der Schleyerhalle

Das Stuttgarter Reitturnier in der nächsten Woche ist erneut top besetzt. Starten wird unter anderem das deutsche Gold-Trio von Paris – trotz guten Vorverkaufs gibt es noch Tickets.

Das Reitturnier in der Schleyerhalle ist schon immer ein Treffen der Stars, diesmal allerdings glänzt das Teilnehmerfeld ganz besonders. Bei den Sommerspielen in Paris gab es drei deutsche Einzel-Olympiasieger – dieses goldene Trio ist nächste Woche (12. bis 16. November) in Stuttgart am Start. „Wir haben Weltklasse-Pferde und -Reiter bei uns, die Weltklasse-Sport zeigen“, sagt Andreas Krieg, einer der drei Turnierdirektoren, „und das vor einem Weltklasse-Publikum.“

Die Riege der klangvollen Namen wird angeführt von Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (4x Olympia-Gold), Vielseitigkeitsspezialist Michael Jung (4x) und Springreiter Christian Kukuk (1x), die alle 2024 im Schlossgarten von Versailles triumphierten. Doch sie sind nicht die einzig Hochdekorierten: Mit ihren Teams standen auch Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke (2x) sowie die Springreiter Kevin Staut (Frankreich/1x) und Peder Fredricson (Schweden/1x) bei Sommerspielen auf dem obersten Treppchen. Fehlen wird diesmal Dressur-Star Isabell Werth. Die erfolgreichste deutsche Olympionikin (8x Gold/6x Silber) hat Anfang Oktober ihren Lebensgefährten Wolfgang Urban verloren und sich seither aus dem Sport zurückgezogen.

Europameister Richard Vogel will erneut in Stuttgart siegen

Für Stuttgart gemeldet haben dagegen zahlreiche weitere Medaillengewinner von Großereignissen – allen voran Richard Vogel, der 2025 bei der EM mit fünf fehlerfreien Ritten siegte und zudem in der Schleyerhalle der Titelverteidiger beim abschließenden Weltcupspringen ist. Aus seiner Sicht ist es alles andere als verwunderlich, dass die Weltelite Jahr für Jahr den Weg nach Stuttgart einschlägt: „Die Stimmung in der Halle ist außergewöhnlich, das empfinden Reiter aus der ganzen Welt so. Viele freuen sich ganz besonders auf dieses Turnier.“ Das auch diesmal wieder bestens besucht sein wird.

Richard Vogel triumphierte 2024 in der Schleyerhalle auf United Touch Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Eine Woche vor Beginn der Veranstaltung sind mehr als 45 000 Tickets verkauft worden. „Das ist zu diesem Zeitpunkt eine sehr gute Zahl“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, „dies garantiert uns am Ende eine Besucherzahl von 50 000 plus und damit wieder ein super Ergebnis.“ Vor einem Jahr kamen 53 500 Reitsport-Interessierte in die Schleyerhalle, diesmal gibt es vor allem für die Wettbewerbe am Mittwoch und Donnerstag sowie am Sonntag noch Eintrittskarten. Insgesamt ist das Turnier in neun Veranstaltungsabschnitte aufgeteilt, die Kapazität liegt jeweils bei 8000 Zuschauern.