Reitturnier in Stuttgart: Treffen der Olympiasieger in der Schleyerhalle

Das Stuttgarter Reitturnier in der nächsten Woche ist erneut top besetzt. Starten wird unter anderem das deutsche Gold-Trio von Paris – trotz guten Vorverkaufs gibt es noch Tickets.
Das Reitturnier in der Schleyerhalle ist schon immer ein Treffen der Stars, diesmal allerdings glänzt das Teilnehmerfeld ganz besonders. Bei den Sommerspielen in Paris gab es drei deutsche Einzel-Olympiasieger – dieses goldene Trio ist nächste Woche (12. bis 16. November) in Stuttgart am Start. „Wir haben Weltklasse-Pferde und -Reiter bei uns, die Weltklasse-Sport zeigen“, sagt Andreas Krieg, einer der drei Turnierdirektoren, „und das vor einem Weltklasse-Publikum.“