Reitturnier in Stuttgart: Deshalb freut sich Isabell Werth auf die Schleyerhalle

Reitturnier in Stuttgart

Kehrt mit großen Erwartungen in die Schleyerhalle zurück: Isabell Werth.

Die achtmalige Olympiasiegerin gehört zu den großen Stars bei den German Masters (13. bis 17. November) – nach Stuttgart kommt sie mit einer Mission.











Der Aufbau der Stallungen für das Stuttgarter Reitturnier läuft bereits, trotzdem warten auf die Helfer im Hintergrund noch ein paar hektische Tage. Schließlich finden dort, wo von 13. bis 17. November die besten Reiterinnen und Reiter der Welt starten, zuvor noch andere Events statt: In der Schleyerhalle kreiseln die Motocrosser, in der Porsche-Arena wird gleich bei drei Konzerten gesungen und getanzt. Dennoch ist sich Andreas Kroll, der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart sicher, dass alles rechtzeitig fertig werden wird – ehe es am nächsten Mittwoch vor gut gefüllten Rängen losgeht.